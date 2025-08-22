Justitie Interlop român, prins în Norvegia. Era dat în urmărire internațională







Un bărbat de 37 de ani din Suceava, aflat pe lista internațională a celor mai căutați infractori, va fi adus vineri în România, conform anunțului făcut de Poliția Română. Temutul interlop era căutat pentru infracțiuni grave, printre care ultraj, tentativă de omor calificat și trafic de persoane, și a fost condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare.

„La data de 17 iunie, în urma acţiunilor comune derulate de către Poliţia Română prin Direcţia de Investigaţii Criminale şi Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Suceava, împreună cu autorităţile judiciare din Norvegia, s-a reuşit capturarea şi arestarea bărbatului de 37 de ani”, arată polițiștii.

Bărbatul este Alexandru Huțuleac, poreclit „Duțu“, care, în 2017, în timpul unor percheziții la locuința sa din Rădăuți, a atacat un polițist de la trupele speciale, lovindu-l cu o sabie în cap. Acesta va fi adus din Norvegia și încarcerat pentru a-și executa pedeapsa.

„Pe data de 17 iunie 2025, în urma activităților operative comune realizate de Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale - Serviciul Urmăriri - IGPR, Serviciul de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri - IPJ Suceava și autoritățile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare și în baza suportului informativ oferit, a fost depistat și arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat de 37 de ani”, mai spun polițiștii.

Polițistul, tată a două fetițe, a avut nevoie de 100 de zile de tratament medical și a rămas cu sechele pe viață. Huțuleac a fost inițial arestat preventiv, apoi plasat la domiciliu, de unde a fugit. În martie, după pronunțarea sentinței, acesta a ajuns pe lista celor mai căutați infractori din România.

În 2017, Huțuleac a forțat o persoană să vândă pliculețe cu substanțe interzise, ținând-o sechestrată într-un apartament din Iași, sub supravegherea altei persoane. Ulterior, având în vedere schimbările legislative și faptul că acesta a fugit pentru a evita executarea pedepsei, polițiștii au deschis un nou dosar penal pentru evadare, care urmează să fie soluționat de parchetul competent.

Alexandru Huțuleac va fi dus inițial la Penitenciarul Rahova, unde va sta 21 de zile în carantină și va fi evaluat medical și psihologic, după care va fi transferat la cel mai apropiat penitenciar de domiciliul său. Condamnatul are de executat o pedeapsă de 12 ani și 8 luni de închisoare.

Pentru a pune în aplicare informațiile obținute în timpul urmăririi și arestării bărbatului, polițiștii Serviciului Urmăriri din Direcția de Investigații Criminale au declanșat o operațiune ENFAST, primind sprijin din partea unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania. Areastrea a fost posibilă în colaborare cu Poliția Districtului Oslo, din Norvegia.