Unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din perioada comunistă a sfârșit dramatic, într-un moment de neatenție

Unul dintre băieții descurcăreți din perioada ceaușistă a avut parte de un final tragic. La 45 de ani și-a pierdut viața într-un accident de mașină petrecut în Italia. Conducea, iar în dreapta lui se afla prietenul său, Cornel Dinu. Dan Alban, cunoscut pentru apropiați - „Albanezul”, a făcut partea dintr-o zonă gri, cea interlopă, în perioada anilor 1970 - 1980. Absolvise ASE-ul și provenea dintre-o familie cu studii superioare.

„Albanezul” a simțit însă chemare spre banii câștigați ușor și plăcerile frivole. A schimbat valută pe litoralul românesc, acolo udne agăța străini. Își construise un sistem de protecție care îi asigura confortul necesar pentru a lucra alături de alți băieți descurcăreți.

Alban a fugit din țară înainte de 1989 și a ajuns în Germania, la Frankfurt. Fuga, spuneau unii apropiați, ar fi fost de fapt o infiltrare în Germania Federală. Acolo, „Albanezul” l-a cunoscut pe Ioan Becali, cel căruia i-a propus să-i devină șofer. Celor doi, viața li se va schimba radical imediat după Revoluție. Atunci când au revenit în țară. Alban a urcat la un alt nivel și a devenit impresar de fotbal. Jucătorii naționalei, care participaseră la Mondialul din Italia - 1990 se vindeau ca pâine caldă. Ofertele și banii curgeau. Florin Răducioiu și Dan Petrescu au fost doi dintre oamenii care au semnat contracte de impresariere cu proaspătul agent.

Înainte de Revoluție, intrase în anturajul echipei naționale și era prezent la multe partide disputate în deplasare de „tricolori”. În vara anului 1990 îl transferase pe Răducioiu de la Dinamo șa Bari, iar un an mai târziu, pe Dan Petrescu, de la Steaua la Foggia.

În 1991, Alban s-a dus în Italia, pentru a-i întâlni pe cei doi jucători. Între timp, Răducioiu ajunsese la Verona. Îl însoțeau Cornel Dinu și Ioan Becali. „Nu mi-a plăcut, vorbea tare și mult, părea pus pe harță”, a scris „Procurorul”, în cartea „Misterele lui Mister”, despre cum îl percepea pe Giovanni. Pe parcursul călătoriei, Becali avea să se despară de cei doi și să se întoarcă în Germania. Iar Alban și Dinu au plecat de la Roma spre Telese. Călătoria cu mașina avea să-i fie fatală „Albanezului”, cel care conducea.

„Ciudat, pe parcursul drumului, Dan a vorbit despre și despre reîncarnare”, spune Dinu. Șoferul a pierdut controlul mașinii.

„Aproape imediat, din față a derapat o mașină ce cobora. Venea ca un bolid scăpat de sub control spre mașina noastră. Impactul era inevitabil, intrase surprinzător pe sensul nostru de mers. Dan s-a ridicat pe volan șocat. Eu m-am întors instinctiv spre dreapta, încercând să mă apăr. Nu puseserăm centurile de siguranță, aveam viteză, cam 130. O fracțiune de secundă am avut intuiția că voi scăpa. Dan n-a mai putut să facă nicio manevră. A luat șocul în plin, mai întâi pe parte lui. Mașina derapată ne-a lovit în motor cu partea laterală a locului de lângă șofer.

Am fost aruncat cu capul în parbriz, iar brațul drept, intrat în bordul mașinii, mi-a trosnit ca un vreasc. Mașina noastră nu avea airbaguri. Mi-am pierdut câteva secunde cunoștința. M-am trezit imediat, zgomotul infernal al ciocnirii se terminase, era liniște. Sângele î,mi șiroia pe față, brațul îmi atârna inert. Am realizat că e rupt. Dan era căzut pe volan. Văzându-l, m-am pierdut, am început să-l strig, atingându-l cu mâna stângă: – Dane, Dănuțe, trezește-te, spune-mi ceva.” (…) scrie Dinu în memoriile sale.

Veste morții lui Alban i-a fost dată de Silvia, soția lui Dinu. „M-a podidit plânsul. Am plâns nervos până acolo. Ce e viața…”.

După acel moment s-a pordus și ascensiunea lui Ioan Becali în lumea impresariatului. El a reușit să semneze cu cele mai importante nume ale „Generației de Aur”: Hagi, Popescu sau Dan Petrescu.