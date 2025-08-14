Justitie 11 ani de la condamnarea profesorului Mencinicopschi. Nu a apucat să vadă nedreptatea cruntă căreia i-a căzut victimă







Cazul Mencinicopschi. Luni de zile înainte să moară, profesorul Gheorghe Mencinicopschi nu mai avea aer.

Apropiații spun că boala a fost urmarea detenției, cunoscutul profesor specialist în alimentație sănătoasă fiind condamnat în 2014, în Dosarul ICA, la opt ani de închisoare. Era eliberat doi ani mai târziu, prin decizia instanței. Dar, conform familiei, pentru doctorul Gheorghe Mencinicopschi eliberarea a venit prea târziu. Profesorul s-a îmbolnăvit grav în închisoare.

Din martie 2021, viața sa a depins de aparatul de oxigen. Nu mai era activ, pentru că nu mai putea. Obosea. În cele din urmă, ultimele clipe de viață s-au scurs pentru profesorul Mencinicopschi, care a murit la doar 73 de ani, după o viață dedicată sănătății alimentare. Se pare că diagnosticul pus de medici a fost fibroză pulmonară.

În cei doi ani de detenție petrecuți la Penitenciarul Jilava, familia lui Gheorghe Mencinicopschi a cerut eliberarea acestuia din închisoare, pe motiv că omul drag lor și fost director al Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) se confruntă cu probleme grave de sănătate. De altfel, familia Mencinicopschi a depus și o cerere de grațiere, respinsă însă în februarie 2015 de președintele în exercițiu Klaus Iohannis.

Vizibil transformat după cei doi ani petrecuți în spatele gratiilor, profesorul Mencinicopschi a avut de înfruntat o altă realitate cruntă, cea a lipsei banilor.

În anul 2017, au apărut informații că profesorul Menci avea la acea vreme pus sechestru pe avere și trăia sub teroarea permanentă că singura sa avere, o casă lângă București, îi va fi luată de stat, pentru recuperarea prejudiciului stabilit în dosarul ICA de către judecătoarea Camelia Bogdan, exclusă ulterior de două ori din magistratură.

Profesorul și soția sa își cheltuiseră deja toți banii pe avocați, fiind nevoiți să trăiască doar din câteva sute de lei. Aceasta în condițiile în care o treime din pensia profesorului era oprită pentru recuperarea „prejudiciului” despre care Menci spunea:

”Eu am rămas uimit când am văzut cum a rezultat acea enormă fraudă de nu știu câte aproximativ 60 de milioane de euro sau de dolari. Este clar un proces înscenat și politic, înmulțindu-se 32.000 m² cu 1800 de euro, la prețul pieței din 2007.

Or, lucrul ăsta, să știți că pentru mine a fost halucinant și atunci mi-am făcut un fel de scenariu: Zic, domnule, este ca și cum în 2003 cineva mi-ar fi vândut o mașină cu 100 lei și apoi vine în 2007 și îmi spune nu, nu, îmi ești dator cu încă 1.000.000 pentru că acum mașina ta a devenit una de colecție și nu mai costă 100 lei, costă 1.000.100 RON” mărturisea într-un interviu profesorul Mencinicopschi.

"Și vă spun că în afară de faptul că sunt cercetător, specialist într-un domeniu care vizează foarte puternic sănătatea acestui popor, sunt și eu om, am și eu familie, am și eu copii, cu siguranță sunt nevinovați, și suntem nevinovați, suntem niște victime ale acestui proces, ale acestei înscenări...

S-a zis că mobilul... a da, nu are bani, nu a beneficiat de bani, dar a beneficiat că Voiculescu l-a trimis la tot felul de simpozioane. Păi eu ca om de știință nu trebuie să mă invite domnul Voiculescu... Am fost tot timpul invitat pe banii altora afară. Ba mai mult, am avut burse, și burse foarte serioase. Și burse în care am făcut traininguri de luni de zile. Păi nu aveam nevoie să-mi plătească mie cineva vreo deplasare!...

Aș fi murit până acum dacă m-aș fi știut vinovat! Și cine are buna credință să se aplece și să studieze. Și să vadă că nu există niciun fel de implicare a noastră, a mea, în acest proces (n.n. - de privatizare). Și culmea, nu este niciun fel de fraudă!...

Nu am furat, nu am fraudat nimic, nu am făcut nimic cu rea intenție. Tot ce fac, tot ce spun, o spun cu mare onestitate, și o spun dacă vreți cu frică de Dumnezeu. Și o spun argumentând științific. Sufletul meu nu acceptă să fiu călcat în picioare în modul acesta josnic! Și noi avem suflet, și noi avem dureri, și noi avem din când în când niște bucurii. Dar să distrugi, să intri atât de brutal și atât de neomenesc în viața oamenilor nevinovați, mi se pare o crimă mai mare decât ce vreți dumneavoastră!”