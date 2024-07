Justitie Judecătorii CCR, venituri peste orice român. Președintele, un milion de lei pe an







Judecătorii CCR sunt cei mai bine plătiți magistrați din România. Ei și-au publicat noile venituri.

Declarațiile de avere ale judecătorilor de la Curtea Constituțională a României (CCR) arată că veniturile lor au crescut în 2023 față de 2022. Deciziile date de aceștia sunt considerate cruciale pentru mersul justiției din România. Decizie CCR de importanță majoră.

Ca să luăm un prim exemplu, anul trecut, Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României (CCR), a primit un salariu de 473.298 lei. Aceasta este o creștere substanțială față de salariul său anterior de 374.725 lei pe an. Trebuie menționat că și impozitele plătite bugetului de stat sunt pe măsură.

Judecătorii CCR au un șef cu peste un milion de lei pe an

În 2023, Marian Enache a primit venituri și pensii în valoare de 679.800 de lei pe an, precum și 82.890 de lei pe an din indemnizația de la Camerei Deputaților. În plus, față de acum doi ani, aceste surse de venit au crescut în 2023.

În total, cu pensia specială în mână, președintele CCR a câștigat peste 1,1 milioane lei pe an.

În 2022, Marian Enache a încasat 438,965 de lei din venituri și pensii, precum și 55.536 de lei anual din indemnizația limitată de vârstă a Camerei Deputaților.

Câți bani primesc ceilalți judecători CCR

CCR a acordat Mihaela Ciochină, care a fost numită pentru un mandat de nouă ani în 2022, un salariu de 413.745 lei și o pensie de 417.000. O creștere de la 157.372 lei și o pensie de 120.000 lei în 2022, după cum rezultă din declarația de avere.

În anul 2023, Elena-Simina Tănăsescu a primit un salariu de 420.609 lei, în creștere de la 290.688 lei. De la Universitatea din București a primit venituri suplimentare de 146.932 lei. La același capitol s-au mai înregistrat 5.760 lei din drepturi de proprietate intelectuală și 1.967 lei din dobânzi bancare.

În anul 2023, Laura Iuliana Scântei a primit un salariu de 413.745 lei, la care s-a adăugat o rambursare parțială de 470.000 lei a împrumuturilor de asociat acordate în nume personal la SPN IULIA SCANTEI SI ASOCIATII.

Anul trecut, Dimitrie Bogdan Licu a primit un salariu de 413.745 lei, la care s-au adăugat 36.499 lei restanțe salariale de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.