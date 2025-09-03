Justitie Jandarmeria zice că a acționat legal la domiciliul Dianei Șoșoacă







Jandarmeria Română a transmis clarificări după ce doi reprezentanți ai instituției au avut un dialog tensionat cu Diana Șoșoacă, la locuința acesteia, unde s-au deplasat pentru a-i înmâna personal o amendă.

Reprezentanții Jandarmeriei au transmis că, în această dimineață, jandarmii s-au deplasat la domiciliul persoanei vizate pentru a îndeplini procedura de înmânare a unui proces-verbal de constatare a contravenției comise de aceasta.

Jandarmii au efectuat procedura de afișare la domiciliu deoarece, deși procesul-verbal fusese expediat anterior prin poștă, conform dispozițiilor legale, acesta nu a fost preluat de către Șoșoacă.

Jandarmeria Română a transmis că dezaprobă ferm afirmația contravenientului potrivit căreia procedura de afișare la domiciliu ar constitui o formă de intimidare sau hărțuire.

De asemenea, instituția a precizat că respinge categoric declarația avocatei, care a susținut că „jandarmii se pot prezenta la domiciliul unei persoane doar cu mandat de la procuror”. Potrivit Jandarmeriei, această informație este complet falsă și reprezintă o încercare evidentă de manipulare.

Jandarmeria a subliniat că procedura de afișare se realizează fără a pătrunde pe proprietatea privată a persoanei. În situația de față, jandarmii au comunicat cu Diana Șoșoacă rămânând pe casa scării, fără a intra în imobil.

Europarlamentarul și președinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, s-a trezit miercuri dimineață cu jandarmii la ușa apartamentului său, aceștia venind să-i înmâneze personal o amendă.

Discuțiile dintre Șoșoacă și oamenii legii au devenit tensionate, politiciana reproșând că sancțiunea nu i-ar fi fost transmisă prin poștă. Ea le-a cerut celor doi jandarmi să părăsească scara blocului, susținând că nu aveau mandat și că îi încalcă proprietatea privată.

Șoșoacă a afirmat că, în mod normal, s-ar fi aflat la Bruxelles, însă întâmplarea a făcut să fie acasă. Ea a acuzat că, în lipsa ei, copiii și mama sa ar fi fost intimidați de „doi gealați ai Jandarmeriei Române” pentru o amendă care, potrivit legii, ar trebui transmisă prin poștă.