Jandarm trimis în judecată în dosarul celei mai mari capturi de droguri „cristal"







Dan Mendea este fost jandarm. Nu e la primul dosar pentru substanțe interzise. El a dost prins încă din 2018 că furniza, împreună cu alt inculpat din acest dosar, Ioan Conoloș, etnobotanice mai multor traficanți din județ. Și acel procesul este pe rolul Tribunalului Bihor.

Nouă persoane au fost trimise în judecată în dosarul celei mai mari capturi de droguri de tip „cristal” făcute vreodată în România. Acestea sunt: Alexandru Cristian Indrei, Dan Marius Mendea, Ioan Conoloş, Nicu Cosmin Rogojan, Alin Florin Rogojan, Cristina Iuliana Hegeduş, Flavius Tuşa, Cătălin Boţoteanu şi Raul Ghiuruţan.Ancheta DIICOT Oradea arată că au fost găsite substanțe interzise în valoare de 1,8 milioane euro. O parte dintre inculpați a cerut să iasă din arest preventiv. Curtea de Apel Oradea a respins ieri solicitarea.

Gruparea care vindea 3-CMC și MDMB-4en-PINACA a fost descoperită în urma unui flagrant. Rețeaua a funcționat în Oradea în perioada decembrie 2024-mai 2025. După sistemul „dead drop”, spun procurorii. Comenzile se făceau online. Plata era încasată anticipat. Clienții primeau coordonatele ascunzătorilor unde erau lăsate drogurile, în spații publice.

Doi dintre suspecți au fost ridicaţi în timp ce luau un pachet de droguri ascuns într-un tufiș. Pe malul Crişului Repede, în zona comunei Sântandrei. Asupra lor au fost descoperite 1,3 kilograme de substanțe de mare risc. Drogurile erau pregătite pentru livrare. Procurorii spun că drogurile au fost găsite cu ajutorul unui căţel specializat în astfel de oprațiuni.

La percheziții captura a fost una impresionantă. S-au găsit droguri, a căror valoare de piaţă depăşeşte 1,8 milioane de euro. Pe lângă acestea s-au descoperit și echipamente folosite la ambalarea și distribuția acestora. Concret, procurorii au găsit peste 51 kilograme de 3-CMC, cinci kilograme de ADB-FUBINACA, 900 de grame de cannabis. Erau și cinci kilograme de bicarbonat de sodiu, acesta fiind utilizat pentru diluarea substanțelor interzise. Gruparea avea cântare electronice de mare precizie, aparate de vidat, laptopuri, dispozitive de stocare și sume importante de bani :314.560 lei și 2.200 de euro.