Justitie Termen pentru Călin Georgescu în dosarul pentru propagandă legionară







Călin Georgescu, cercetat de procurorii Parchetului General sub acuzația de propagandă legionară, urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi menținută. Judecătoria Sectorului 1 din București va decide în cursul zilei de luni, 1 septembrie, dacă această măsură preventivă va fi prelungită.

În luna iulie, Tribunalul București a dispus menținerea controlului judiciar în cazul său, iar noua evaluare vine în contextul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Luni dimineață, Călin Georgescu s-a prezentat la instanță, fiind întâmpinat de un grup de susținători care s-au adunat în fața Judecătoriei încă de la primele ore ale dimineții.

Prezenți în număr mare, aceștia au afișat mesaje de susținere și au scandat lozinci în sprijinul liderului suveranist: „Justiție, nu coruptie!”, „Vrem o țară liberă, nu coruptă”, „Hoții”.

La Judecătoria Sectorului 1 erau programate luni două procese care îl vizau pe Călin Georgescu: unul referitor la menținerea sau ridicarea măsurii preventive de control judiciar, iar celălalt proces viza măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

Numai că, din cauza protestului declanșat de judecătorii tribunalelor și curților de apel, doar dosarul referitor la măsura controlului judiciar va fi analizat în ședința de luni.

În funcție de decizia instanței, liderul mișcării suveraniste ar putea rămâne sub această măsură pentru încă 60 de zile. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată prin apel la o instanță superioară, în cazul unui verdict nefavorabil.

„Suntem alături de președintele ales. Abuzurile sistemului împotriva lui Călin Georgescu trebuie să înceteze. Luptăm până la capăt pentru dreptate”, a transmis, de asemenea, AUR.

Între timp, la Parchetul General continuă cercetările în patru dosare penale ce îl vizează pe Călin Georgescu, inclusiv primul dosar în care acesta a fost trimis oficial în judecată. Din luna februarie, el se află sub control judiciar și este obligat să respecte mai multe restricții impuse de anchetatori.

Este vorba despre un dosar ce vizează promovarea unor ideologii extremiste și care se află în prezent în etapa de cameră preliminară la Judecătoria Sectorului 1.

Potrivit rechizitoriului întocmit de anchetatori, faptele cercetate s-ar fi desfășurat între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, în mai multe rânduri, dar în baza unei intenții infracționale unice.

Procurorii susțin că, prin declarații publice, interviuri și postări online, inculpatul ar fi exprimat în mod repetat o poziție favorabilă Mișcării Legionare, cultivând o imagine pozitivă a acesteia și a unor figuri istorice asociate, precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu sau Ion Moța.