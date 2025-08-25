Politica „Revoluția” lui Călin Georgescu. Ce plan a pus la cale fostul candidat







Călin Georgescu, fostul candidat la președiniție, a vorbit despre candidatura la Primăria Capitalei și despre înființare unui nou partid. Însoțit de mai mulți simpatizanți, Georgescu s-a prezentat luni la IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Măsura preventivă se apropie de final, iar în acest sens a fost fixat un nou termen.

La întrebarea legată de candidatura la Primăria Capitalei, Georgescu a răspuns: „Nu am nimic de-a face cu nicio politică de partid, nu pregătesc înființarea unui nou partid, nu candidez la Primăria Bucureștiului. Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat.

Nu am de gând să cobor ștacheta, nu am de ce. Dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară. Aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că trebuie și poate să facă mult mai multe lucruri pentru poporul român. În rest, mă rezum să fiu apărătorul poporului român, independent politic, dar dependent de poporul român. Poporul român trebuie să știe ce vrea și să cunoască ce poate. Nu este făcut să treacă prin furtuni, ci este furtuna însăși”.

Fostul candidat la președinție a criticat clasa politică, acuzând-o de neputință, acuzând că a fost demonetizat atunci când a vorbit despre hrană apă și energie.

„Există capital suficient în afara Europei, granița lumii nu se oprește la Bruxelles. Noi suntem azi martorii neputiinței ai acestor pseudoculți de a administra o criză economică pe care tot ei au generat-o. Eu am fost demonizat de un aparat mediatic de propagandă atunci când am vorbit că resursele țării aparțin poporului român. Și atunci când am vorbit despre hrană, apă și energie.

Asta arată astăzi rezultatul la ce fac ei, coșul zilnic e un dezastru pentru oameni, salariile, pensiile și umilințele la care sunt supuși studenții și pensionarii. Ei ne învrăjbesc unii cu alții pentru a ascunde neputiința lor, lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și iresponsabilitatea”, a spus Georgescu.

Conform unui sondaj realizat de INSCOP, la comanda PNL, Călin Georgescu încă se bucură de notorietate în rândul bucureștenilor. Topul arată astfel: Nicuşor Dan – 98,9%, Gabriela Firea – 98,7%, Călin Georgescu – 97,9%, George Simion – 97,3%, Ilie Bolojan – 97%, Daniel Băluţă – 76,3% și Cătălin Drulă – 67,2%, Anca Alexandrescu – 64,8%, Ciprian Ciucu – 53,9%.