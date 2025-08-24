Politica Câtă notorietate mai au Călin Georgescu și George Simion. Sondaj INSCOP, la comanda PNL







Conform unui sondaj realizat de INSCOP, la comanda PNL, preşedintele Nicuşor Dan, fost primar al Capitalei, este politicianul cu cea mai mare notorietate în rândul bucureştenilor. Urmează Gabriela Firea, Călin Georgescu, George Simion şi Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte cotele exacte de notorietate, acestea se prezintă astfel: Nicuşor Dan – 98,9%, Gabriela Firea – 98,7%, Călin Georgescu – 97,9%, George Simion – 97,3%, Ilie Bolojan – 97%, Daniel Băluţă – 76,3% și Cătălin Drulă – 67,2%, Anca Alexandrescu – 64,8%, Ciprian Ciucu – 53,9%.

Nicuşor Dan se află şi în fruntea clasamentului încrederii, cu o cotă de 41,6% raportată la totalul populaţiei. Pe locul al doilea se situează Ilie Bolojan, cu 41,2%. Pe locul trei, la egalitate, se află Daniel Băluţă, Călin Georgescu şi Gabriela Firea, fiecare cu 27,1%.

Următorii în top sunt Ciprian Ciucu – 25,3%, George Simion – 19,3% și Cătălin Drulă – 15,7%. Sondajul a fost realizat în luna august 2025, la comanda PNL, pe un eșantion de 1.107 respondenţi. Marja de eroare este de +/- 2,9%.

Primarul Sectorului 5, Daniel Băluţă (PSD), se află pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research la comanda PNL. Următorul în clasament este Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, reprezentant al PNL. Sondajul a fost făcut public de PNL după ce, recent, un sondaj CURS îl plasa pe Ciucu pe locul al treilea, la egalitate cu Cristian Popescu Piedone.

PNL a explicat că a decis să prezinte rezultatele INSCOP pentru a contracara alte sondaje folosite în scopuri de manipulare: „Partidul Naţional Liberal dă publicităţii sondajul realizat în luna august 2025 de INSCOP Research. Iniţial, PNL nu intenţiona să facă public acest studiu în contextul actual, tensionat, însă, având în vedere apariţia unor încercări de manipulare, am decis să prezentăm un sondaj realizat de una dintre cele mai credibile case de cercetare: INSCOP Research”, a transmis PNL.

Sondajul a analizat două scenarii privind candidatul AUR, fără diferenţe majore între situaţia în care liderul partidului este George Simion și cea în care Anca Alexandrescu candidează din partea AUR. În ambele variante, liderul USR, Cătălin Drulă, se situează pe locul patru, cu un procent ușor mai mare în cazul unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

Daniel Băluţă – 26,2%

Ciprian Ciucu – 23,8%

Anca Alexandrescu – 21,2%

Cătălin Drulă – 18,4%

Ana Ciceală – 8,5%