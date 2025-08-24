Politica Sondaj INSCOP, comandat de PNL. Cum arată lupta pentru Primăria Capitalei







Potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda PNL arată că pentru Primăria Capitalei, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în intențiile de vot, urmat de liberalul Ciprian Ciucu, indiferent de cine candidează din partea AUR. Studiul, a fost publicat de PNL după apariția unui sondaj CURS care indica o altă clasare.

Sondajul INSCOP Research, realizat în luna august 2025 la comanda PNL pe un eșantion de 1.107 respondenți (+/- 2,9% marjă de eroare), indică clar intențiile alegătorilor pentru Primăria Capitalei.

În paralel, un alt sondaj realizat de CURS arată că Daniel Băluță, este considerat favorit în competiția pentru Primăria Capitalei, Social-democratul ar obține 24% din intențiile de vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, fiind urmat de liderul USR, Cătălin Drulă, cu 20%. Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt cotanți cu câte 11%.

În scenariul în care Anca Alexandrescu candidează din partea partidului AUR, rezultatele pentru Primăria Capitalei sunt: Daniel Băluță – 26,2%, Ciprian Ciucu – 23,8%, Anca Alexandrescu – 21,2%, Cătălin Drulă – 18,4%, Ana Ciceală – 8,5%.

Dacă AUR îl propune pe George Simion, intențiile de vot devin astfel: Daniel Băluță – 26,9%, Ciprian Ciucu – 23,6%, George Simion – 22%, Cătălin Drulă – 16,9%, Ana Ciceală – 8,5%. În cadrul studiului, scenariile pentru candidatul AUR au fost analizate , fără diferențe majore: fie că este vorba despre George Simion, fie despre Anca Alexandrescu, clasamentul primilor patru candidați rămâne similar.

În declarațiile oficiale ale PNL, partidul nu intenționa să facă public sondajul Inscop, dar liberalii au afirmat că s-a decis publicarea acestuia datorită unor sondaje apărute în mediul online, menite să manipuleze populația.

„PNL nu intenționa să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research.” se arată în comunicatul partidului.