Politica AUR se extinde peste Prut. Partidul lui George Simion a primit undă verde pentru parlamentare







Republica Moldova. Undă verde pentru participare la alegerile din toamnă pentru Partidul „Alianța pentru Unirea Românilor” din Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău (CEC) a aprobat, pe 21 august, înregistrarea candidaților AUR pentru scrutinul din 28 septembrie.

Pe lista formațiunii se regăsesc 58 de persoane care își doresc un mandat de deputat în noul Legislativ. Tot în aceeași ședință, CEC a validat simbolurile electorale ale formațiunii și trezorierii de campanie, se arată pe site-ul instituției.

Partidul și-a anunțat intenția de a intra în cursa electorală la 28 iulie, în urma unei ședințe a Consiliului Politic Național al formațiunii. Atunci, liderul partidului, Boris Volosatîi, a afirmat că unirea cu România ar consolida securitatea Republicii Moldova.

„Noi suntem unioniști prin convingere, prin proveniență, prin conștientizare a identității noastre naționale. Sângele apă nu se face. Unirea astăzi înseamnă securitate. Când toți au vrut să ne dezmembreze, să ne distrugă, să ne desființeze, noi ne-am unit.”

Reprezentanții partidului au declarat că decizia de participare vine într-un context de „criză sistemică” în țară. Ei au adoptat o Declarație Politică prin care AUR își asumă direcțiile strategice pentru următoarea perioadă. Printre priorități se numără susținerea necondiționată a reunificării cu România și lupta împotriva propagandei ruse și a moldovenismului.

De asemenea, partidul a anunțat intenția de a colabora cu formațiuni din România, care împărtășesc aceleași obiective.

Menționăm că Partidul Alianța pentru Unirea Românilor este condus de George Simion, declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova. Premierul de la Chişinău, Dorin Recean a afirmat, în februarie 2024, că liderul politic ar fi implicat în acțiuni de destabilizare.

La rândul său, George Simion consideră că interdicția impusă are legătură cu poziția sa pro-unionistă.

Amintim că în turul doi al alegerilor prezidenţială din România pentru George Simion au fost puţin peste zece la sută din alegătorii cu cetăţenie română, care s-au prezentat la urne.