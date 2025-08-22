Justitie Mercenarii implicați Georgescu, la un pas să fie eliberați. Vor purta brățări de supraveghere







După șase luni petrecute în arest preventiv, mercenarii lui Călin Georgescu vor fi eliberați, nu pentru că ar fi fost declarați nevinovați, ci pentru că legea nu mai permite continuarea detenției în această fază a urmăririi penale, conform cererii făcute de Parchetul General.

„A expirat perioada maximă de șase luni în care aceasta poate fi dispusă în cursul urmăririi penale”, spun reprezentanții Parchetului.

Potrivit Parchetului, instanța a stabilit pentru inculpați mai multe obligații:

să nu părăsească teritoriul României fără încuviințarea organului judiciar;

să nu se deplaseze în municipiul București; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

să furnizeze periodic informații despre mijloacele de existență;

să nu participe la evenimente sportive, culturale sau alte adunări publice;

să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

„Având în vedere unele articole referitoare la dosarul penal care a făcut anterior obiectul comunicatului de presă din data de 1 august 2025, facem precizarea că înlocuirea măsurii arestării preventive s-a datorat exclusiv faptului că a expirat perioada maximă de șase luni în care aceasta poate fi dispusă în cursul urmăririi penale”, se arată în comunicat.

Joi, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus eliberarea celor trei membri ai grupării conduse de Horațiu Potra. Este vorba despre Ioan Lup, Andrei Florin Lup și Manfred Ioan Hauptman. Aceștia vor fi supuși măsurii controlului judiciar. Decizia a fost luată la cererea procurorilor de la Parchetul General.

„Înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a inculpaților: Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred Ioan”, conform deciziei instanței.

Cei trei mercenari eliberați trebuie să poarte brățări electronice de supraveghere și au primit interdicția de a intra în municipiul București. De asemenea, le este interzis să participe la manifestări sportive, culturale sau alte adunări publice și nu au voie să dețină arme.

În aceeași ședință, instanța a revocat măsura arestului la domiciliu pentru alți zece mercenari ai lui Călin Georgescu, care au fost plasați sub control judiciar, cu aceleași restricții ca primii trei.

Cererea de eliberare a fost depusă de Parchet în instanță, după ce, pe 1 august, mercenarii au fost audiați de procurori. La trei zile după audierile mercenarilor, anchetatorii l-au citat pe Călin Georgescu pentru a-i aduce la cunoștință că a fost schimbată încadrarea pentru o acuzație din dosar.