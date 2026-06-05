Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6-7 iunie 2026. Opera lui Mozart

6,7 iunie

Pe 6 iunie s-au născut: Thomas Mann, Aleksandr Puşkin, Diego Velasquez, Robert Scott, Aram Haciaturian, Pierre Corneille, Bjorn Borg, Ivan Goncearov, Albert al II-lea, Sabin Drăgoi, Ion Raţiu, iar pe 7 iunie s-au născut Paul Gauguin, Tom Jones, Prince, Rocky Graziano, Virginia Apgar, Dean Martin, Henri Coandă, Radu Duda.

Pe 6 iunie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Visarion, Ilarion cel Nou, Ghelasie şi Valeria. Iar, duminică, 7 iunie sunt: Teodot, Antim, Zenaida şi Sebastiana. Lăsatul secului pentru Postul Sf.Ap. Petru şi Pavel.

Fiind weekend, iată eseul obișnuit. De data aceasta este despre Mozart și aparține lui Dorian Bandy care este profesor asociat de muzică la Universitatea McGill din Montreal, Canada. Este autorul cărții Mozart the Performer: Variations on the Showman's Art (2023). De asemenea, este activ ca dirijor, violonist baroc și claviaturist istoric. A fost publicat și în ”Aeon”, dacă aveți bani de donat, nu-i ocoliți.

”În mijlocul actului al doilea al operei ”Così fan tutte” de Mozart din 1790, o tânără pe nume Fiordiligi stă singură pe scenă, pe cale să trădeze un angajament pe care îl avea cândva în esența identității sale. Logodnicul ei, Guglielmo, crede ea, a fost chemat la război și, deși promite să-i rămână fidelă în absența lui, un străin fermecător a început să-i solicite afecțiunea. Fiordiligi se opune acestor avansuri pentru o mare parte din operă, dar până la mijlocul actului al doilea nu mai poate ignora atracția crescândă pe care a început să o simtă. Aria pe care o cântă este în același timp o mărturisire preventivă a vinovăției și o rugăminte pentru milă:

În numele milei, dragul meu, iartă greșeala sufletului meu iubitor. Printre aceste umbre și aceste crânguri, o, Doamne, va rămâne mereu ascunsă. Curajul meu, constanța mea Vor alunga această dorință rea; Își va pierde amintirea Ce mă rușinează și mă îngrozește. Față de cine a eșuat inima mea vanitoasă și nerecunoscătoare în necredința ei? Încrederea ta, iubitul meu, A meritat o răsplată mai bună.

Mozart pune acest text pe o muzică de o tandrețe aproape insuportabilă. Aria este grațioasă și resemnată, iar întreaga scenă este printre cele mai frumoase din operă. Nicăieri până în acest moment Fiordiligi nu a sunat atât de sincer, atât de învins, atât de demn de simpatia și compasiunea noastră.

Însă, sub suprafața încântătoare a muzicii se ascunde un curent subteran de ironie crudă. În acompaniamentul orchestral sunt țesute două ”corni solo” care se strecoară în melodia lui Fiordiligi atunci când aceasta se repetă, punctându-i versul cu interjecții ornamentate. Publicul din secolul al XVIII-lea ar fi recunoscut aceste chemări de corn ca simboluri muzicale ale înșelăciunii, un joc de cuvinte larg înțeles pe tema „soțului cu coarne” care suferă trădare sexuală din partea soției sale inconstante. Prezența coarnelor aici spulberă cea mai sinceră declarație de rușine a lui Fiordiligi.

Timp de secole, publicul s-a chinuit cu această scenă și cu altele din Così , o operă a cărei intrigă este încărcată de confuzie morală, în care frumusețea muzicală este o armă în mâinile compozitorului. Poate că Mozart pur și simplu înfățișează un personaj care este atât chinuit, cât și, într-un fel, vinovat. Dar poate că o și batjocorește pe înțelesul tuturor, dând un semn dureros că intriga o va împinge în curând tot mai departe spre infidelitate.

Într-adevăr, s-ar putea chiar să ne batjocorească simpatiile, distrugând sinceritatea momentului și amintindu-ne nouă, ascultătorilor, că, în cele din urmă, aceste personaje pe care ajungem să le iubim sunt simple marionete în mâinile artistului omnipotent, destinate să joace orice narațiune sfâșietoare le-a fost pregătită.

Tensiunea pe care o simțim când suntem martori la luptele lui Fiordiligi – acea oscilație între simpatie și judecată, tandrețe și neliniște – este o trăsătură generală a operelor lui Mozart, lucru pe care pare să-l savureze în mod pozitiv în evocarea sa. De-a lungul unei serii de capodopere operistice compuse din 1781 până la moartea sa în 1791, Mozart a împins mediul cât de departe a putut, atrăgând ascultătorii în mod repetat în puncte de vedere tulburi și ambigue din punct de vedere moral.

Opera era, în mâinile sale, un motor narativ pentru producerea simpatiei – nu simpatie în sensul său modern, ci într-un sens mai riguros, explorat pe scară largă la acea vreme, nu în ultimul rând de marele filosof scoțian Adam Smith .

Prima carte a lui Smith, ”Teoria sentimentelor morale” (publicată în 1759, când Mozart avea trei ani), prezintă simpatia ca acea facultate imaginativă prin care învățăm să ne plasăm în locul altor oameni, să le modelăm dilemele, să le cântărim acțiunile în raport cu propriile noastre răspunsuri imaginare și, prin urmare, ajungem să le evaluăm comportamentul. „Intrăm, ca să spunem așa, în corpul [altcuiva]”, scrie Smith, „și devenim într-o oarecare măsură aceeași persoană cu el”.

El chiar postulează un mecanism similar pentru propria noastră înțelegere de sine sub forma imaginii unui „spectator imparțial”, în esență un înlocuitor al conștiinței, pe care ni-l imaginăm observându-ne și judecându-ne comportamentul la fel cum o facem pentru alții.

Această subliniere a flexibilității imaginative a fost în sine o îndepărtare de o tradiție filosofică mai veche care trata judecata morală ca o chestiune de deducție rațională și aplicarea unor principii atemporale, ca și cum etica ar fi o ramură a geometriei. Pentru Smith, viața morală era mai dezordonată și mai provizorie decât permiteau astfel de restricții; Întrebarea despre cum ajungem să înțelegem alte minți a fost printre provocările intelectuale centrale de la mijlocul și sfârșitul secolului al XVIII-lea, una care a traversat granițele disciplinare, de la filosofie la economie și arte.

Geniul operistic al lui Mozart constă în a-și trata ascultătorii ca pe niște spectatori empatici. El nu ne spune ce să gândim despre personajele de pe scenă. În schimb, ne obligă să simțim împreună cu ele și ne lasă să ne confruntăm cu sentimentul visceral de confuzie etică pe care o astfel de experiență îl dezvăluie. Rezultatul este o serie de opere de artă ale căror structuri muzicale pun în aplicare o agendă filosofică.

Nu așa funcționa de obicei opera, nici înainte de Mozart, nici în mare parte din secolul de după moartea lui. Încă de la nașterea sa, la sfârșitul secolului al XVI-lea, opera a tratat în principal scenarii extrase din mitologie sau din istoria antică. Vocea dominantă în modelarea acestor povești a fost poetul italian Pietro Metastasio, ale cărui librete au fost puse pe muzică de aproape fiecare compozitor important al secolului al XVIII-lea. Intrigile lui Metastasio se învârt în jurul unor conducători confruntați cu teste de caracter, adesea sub formă de trădări și conspirații, și se termină invariabil cu virtutea răsplătită, viciul pedepsit și ordinea morală restabilită.

Compozitorii care puneau aceste texte serveau drept însoțitori morali, folosind muzica pentru a ghida publicul către concluziile corecte. Acest lucru se aplica atât perspectivei asupra operelor în ansamblu, cât și modului în care compozitorii abordează arii individuale, unde rolul muzicii era în mare măsură de a susține emoțiile și ideile descrise în text. În timpul vieții lui Mozart, astfel de convenții erau atât de ferm înrădăcinate încât chiar și poveștile mitologice familiare au fost remodelate pentru a se conforma acestora.

De exemplu, ”Orfeu și Euridice” (1762) de Christoph Willibald Gluck inventează un final fericit în care zeii intervin în numele îndrăgostiților din titlu, înviind-o pe Euridice ca recompensă pentru nobila constanță a lui Orfeu.

Și Mozart a crescut compunând opere în această tradiție și cunoștea intim convențiile acesteia. Adesea a creat muzică care să proiecteze esența lumii psihologice a fiecărui personaj. Într-o scrisoare adresată tatălui său în septembrie 1781, Mozart descrie mecanica muzicală a unei arii de furie pe care o compunea pentru personajul Osmin, ticălosul comic din opera sa germană „Die Enführung aus dem Serail” :

”Pe măsură ce furia lui Osmin crește și crește – exact când crezi că aria s-a terminat – allegro assai – într-o măsură complet diferită și o tonalitate diferită – este obligat să producă un efect extraordinar... Nu am ales o tonalitate străină de Fa (tonalitatea ariei), ci una înrudită cu aceasta, dar nu cea mai apropiată de ea, Re minor, ci mai îndepărtata La minor...”

În relatarea lui Mozart despre compunerea acestei arii, niciun efect muzical nu este interzis. El se joacă cu tempo-ul, tonalitatea și ritmul, planificând ca un strateg iscusit care își calibrează mișcarea în funcție de așteptările ascultătorilor săi.

Însă, pe măsură ce tehnica narativă a lui Mozart s-a maturizat, acesta a recurs din ce în ce mai puțin la convenții. Începând cu Nunțile lui Figaro în 1786 și continuând cu ”Don Giovanni” și ”Così fan tutte”, compuse în anii următori, Mozart a început să exploreze posibilități care au făcut ca manipulările sale asupra punctului de vedere operistic să fie deosebit de viscerale. Autorii buni pot face multe doar cu cuvinte, la fel cum compozitorii buni pot face multe doar cu muzică.

Dar Mozart a început să exploreze modalități prin care o formă de artă hibridă precum opera ar putea folosi muzica pentru a comenta ironic cuvintele, multiplicând posibilitățile expresive și deschizând spațiu pentru contradicțiile și ambiguitățile etice care aveau să devină centrale în opera sa. Folosind muzica pentru a spune o poveste diferită de ceea ce ar putea părea să implice un text operistic, Mozart își putea plasa personajele și ascultătorii deopotrivă în poziții ambigue din punct de vedere etic, suspendându-i fără o cale clară spre rezolvare.

Muzica ne spune ceea ce personajul nu își dă seama: Zerlina a căzut de mult sub vraja lui Giovanni.

Luați în considerare, de exemplu, celebrul duet de seducție „Là ci darem la mano” („Acolo ne vom ține de mână”) din ”Don Giovanni” (1787). Giovanni – Don Juan italianizat – încearcă să o cucerească pe țărăncuța Zerlina imediat după căsătoria acesteia cu Masetto. În dialogul care precede duetul, Giovanni promite bogății și căsătorie. Răspunsul subînțeles al Zerlinei este însă că nobilii înșală adesea fetele tinere. Când începe duetul propriu-zis, Giovanni își continuă îndemnurile, iar Zerlina continuă să-și exprime nehotărârea:

Giovanni:

Acolo ne vom ține de mână, Acolo îmi vei spune „da”. Uite – nu e departe. Hai să plecăm de aici, iubita mea.

Zerlina:

Vreau și nu vreau: Inima îmi tremură puțin. E adevărat, aș fi fericită, Dar poate că până la urmă soarta îmi joacă feste .

Giovanni deschide duetul cu o melodie suavă – într-adevăr, o melodie atât de irezistibilă încât a căpătat o viață proprie și în afara operei, așa cum i-au adus omagii compozitori de mai târziu, precum Beethoven și Chopin. Însă reacția Zerlinei este cea care implică complexitatea. Ea pretinde că este indecisă, dar adoptă melodia lui Giovanni. Muzica ne spune ceva ce personajul însăși nu realizează: că, sub ambivalența declarată, ea a căzut de mult sub vraja lui Giovanni și s-a hotărât să-l însoțească. Cuvintele sugerează o femeie care este înțeleaptă în privința trădării masculine, în timp ce muzica lui Mozart zugrăvește o concluzie previzibilă – încă nerecunoscută nici măcar de Zerlina însăși, pentru care auto-narațiunea construită conștient rămâne în urma impulsului dorinței.

Această interpretare nu numai că îi conferă personajului Zerlinei profunzime psihologică. De asemenea, complică experiența morală a ascultătorului.

Știm că Giovanni este un prădător, însă muzica nu înfățișează un agresor vinovat și victima sa inocentă. Mai degrabă, auzim două personaje angajându-se într-un schimb din ce în ce mai tandru. Pe măsură ce duetul continuă și melodia de deschidere se repetă, Mozart chiar o reelaborează astfel încât cei doi potențiali iubiți să împărtășească melodia, Zerlina completând acum cu nerăbdare frazele lui Giovanni, chiar dacă textul ei ambivalent rămâne neschimbat.

Și orchestrația se ajustează. Dacă liniile vocale erau, la început, rostite de fiecare cântăreț pe un fundal discret de corzi care pulsează liniștit, acum le auzim extinse cu o scriere senzuală a instrumentelor de suflat.

Intriga îl prezintă pe Giovanni ca pe un personaj negativ: în finalul actului al doilea , este târât în ​​Iad. Dar, pe durata duetului, suntem aduși în lumea încărcată de erotism a acestor două personaje și invitați să simțim atracția Zerlinei, din interior. Muzica evidențiază entuziasmul Zerlinei și apoi transformă această premisă într-un duet irezistibil, scoțându-ne ușor din perspectiva morală pe care o aveam la începutul scenei. Poate fi imposibil de identificat momentul precis al schimbării - totuși, până la sfârșitul duetului, când aventura este întreruptă de una dintre fostele iubite ai lui Giovanni, indignați pe bună dreptate, s-ar putea să simțim o urmă de dezamăgire, împotriva propriei noastre judecăți.

Revenim acum la Fiordiligi, a cărei situație este mult mai sfâșietoare decât cea a Zerlinei. Există un alt strat de ironie care pătrunde în scena pe care am descris-o la început. Străinul fermecător al lui Fiordiligi o seduce sub cele mai false pretexte, căci el este, de fapt, cel mai bun prieten al logodnicului ei, deghizat într-un pariu crud menit să demonstreze că nu se poate avea încredere în femei.

Fiordiligi și sora ei sunt logodiți cu doi soldați, iar acești bărbați, îndemnați de un filosof cinic pe nume Don Alfonso, sunt de acord să organizeze o plecare falsă la luptă, să se deghizeze în albanezi și să se întoarcă pentru a-și seduce partenerii unul altuia. Cu puțin timp înainte ca Fiordiligi să-și cânte aria dureroasă, îl vedem pe logodnicul ei, Guglielmo, cum o seduce pe sora ei, Dorabella. Fiordiligi nu este la curent cu acest lucru, dar noi, spectatorii, suntem.

Apelurile cornului capătă astfel o semnificație și mai mare. Pe lângă faptul că o provoacă pe Fiordiligi în sentimentul de vinovăție autoprovocat, ele ne amintesc că și ea este o victimă a înșelăciunii și trădării, că iubitul „fidel” căruia i se adresează cu atâta ardoare în aria sa se joacă chiar și acum cu sora ei. Deși este la modă să dăm vina pentru acest complot crud poetului Lorenzo da Ponte, care i-a furnizat lui Mozart textul acestei opere (precum și textele pentru Nunțile lui Figaro și Don Giovanni ), muzica lui Mozart este cea care ne implică atât de evident în mecanismul distrugerii reciproce pus în mișcare de vanitatea și aroganța bărbaților.

Muzica ariei ne implică și ne respinge simultan, forțându-ne să experimentăm strania sa atracție alături de cele mai josnice ruine morale.

Dacă duetul „Là ci darem” ne-a arătat cum manipularea punctului de vedere poate duce la complicitatea publicului într-un caz relativ simplu, Così pune în lumină o situație mult mai complexă, răspândind simpatie în toate direcțiile simultan. Îl înțelegem pe Fiordiligi în angoasa ei și știm cât de puternică trebuie să fie atracția tentației dacă poate zdruncina o credință atât de înrădăcinată în fidelitate.

Recunoaștem că bărbații care i-au plănuit situația dificilă trădează ei înșiși încrederea pe care pretind că o testează. Și ei sunt, într-un fel, trădați, atât de partenerele lor, cât și, pe măsură ce intriga se desfășoară, unul de celălalt, deoarece fiecare reușește să cucerească logodnica prietenului său.

Faptul că noile potriviri par mult mai aliniate din punct de vedere muzical și textual decât perechile originale nu face decât să amplifice confuzia. Nu putem rezolva aceste contradicții într-un verdict; muzica refuză să ne lase să ieșim din scenă și să judecăm. Experimentăm durerea lui Fiordiligi, precum și întreaga aglomerație caleidoscopică a altor perspective - și tocmai acesta este scopul.

Mozart nu l-a citit niciodată pe Adam Smith, deci nu există o relație cauzală directă de stabilit. Însă ambele răspundeau unei preocupări care a devenit centrală pentru viața intelectuală și artistică în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea : problema cunoașterii altor minți și limitele înțelegerii procesului decizional uman.

Modelul lui Smith de simpatie și spectatorism este convingător; dar, așa cum susține el însuși, inputurile senzoriale pot fi înșelătoare: „simțurile noastre... nu ne-au purtat niciodată și nu ne pot purta niciodată dincolo de propria persoană și doar prin imaginație ne putem forma orice concepție despre senzațiile [celorlalți]”.

Aceasta nu sugerează că muzica lui Mozart pur și simplu redă procesul simpatic descris de Smith, ca și cum valoarea artei sale ar consta în demonstrarea facilă a unei perspective filozofice. Este însă izbitor faptul că ambii bărbați au ajuns aproape simultan la o idee comună: înțelegerea celorlalți oameni nu înseamnă doar să-i observăm și să facem calcule morale, ci să intrăm cu imaginație și incertitudine în situația lor și să încercăm să simțim forțele care acționează asupra lor.

Pentru Smith, această idee avea să stea la baza celei mai faimoase opere a sa, ”Avuția națiunilor” (1776), unde acele „sentimente morale” conduse de simpatie și imaginație sunt acum reformulate ca ceea ce astăzi s-ar numi stimulente economice, întreaga sinteză fiind o meditație virtuoasă asupra problemei coordonării interpersonale la scara societății în ansamblu.

Pentru Mozart, aceste idei au dus la un interes sporit pentru reprezentarea psihicului personajelor, în special în actul de a face alegeri dificile. Dilema romantică a lui Fiordiligi și decizia Zerlinei de a se distra cu Giovanni exemplifică acest aspect, iar ambele opere urmăresc modul în care comportamentul acestor personaje se schimbă pe măsură ce devin disponibile mai multe informații - când femeile din Così află despre înșelăciunea pe care au suferit-o și când Zerlina descoperă trădarea lui Giovanni și se opune avansurilor sale ulterioare.

Scopul lui Mozart în crearea unor scene care ne atrag atât de atent în lumile interioare ale acestor personaje este de a face înțelegerea motivațiilor lor cu atât mai viscerală. El este mai puțin interesat de întrebarea dacă un personaj este nevinovat, cât este să ne facă să simțim forțele care îl trag. Faptul că generează simpatie nu numai cu personaje virtuoase, ci și cu figuri compromise moral și ticăloase nu este un semn de relativism, deoarece aceste opere nu sunt indiferente la chestiunile legate de bine și rău. Este, mai degrabă, modul său de a recunoaște cât de încâlcită poate fi motivația umană.

Chiar și unui personaj negativ trebuie să i se dea muzică care să-i invite ascultătorii în perspectiva personajului respectiv.

Capacitatea lui Mozart de a pătrunde în mintea personajelor sale este unul dintre motivele care l-au făcut un dramaturg atât de puternic. În aceeași scrisoare din 1781, în care descrie construcția atentă a unei arii de furie, el continuă să explice că:

Pasiunile, fie ele violente sau nu, nu trebuie niciodată exprimate până la punctul de a stârni dezgust, iar muzica, chiar și în cele mai teribile situații, nu trebuie niciodată să jignească urechea, ci trebuie să-l încânte pe ascultător sau, cu alte cuvinte, nu trebuie niciodată să înceteze să mai fie muzică.

Chiar și unui personaj negativ, chiar și unui personaj aflat în strânsoarea unei mânii ucigașe, trebuie să i se ofere o muzică care să-i invite pe ascultători în perspectiva personajului respectiv. Ideea lui Mozart nu este că ticăloșia merită o recompensă estetică; el consideră pur și simplu că scopul muzicii este de a proiecta atât de profund încât ascultătorii pot urmări opera ca pe o piesă de teatru a deciziilor și deliberărilor.

A adoptat aceeași abordare cu interpreții. Trimițându-i viitoarei sale cumnate, Aloysia Weber, o arie pe care o compusese pentru rolul Andromedei, i-a recomandat: „pune-te serios în starea și situația Andromedei! – … imaginează-ți că tu ești cu adevărat acea persoană”. Aceste scrisori îl fac pe Mozart să sune ca un regizor, iar ca și compozitor se pare că și-a urmat propriul sfat. Muzica sa sugerează o minte care ar putea intra și ieși din alte identități așa cum majoritatea oamenilor își schimbă hainele, modelând interioritatea personajelor atât de complet încât distincția dintre creator și creație pare adesea să se dizolve.

Spre deosebire de mulți compozitori de operă care își privesc personajele dintr-o perspectivă autoritară, Mozart proiectează punctul de vedere al fiecărui personaj, în loc să adopte o perspectivă generală, judecătoare.

Contele din ”Nunțile lui Figaro” , în ciuda tuturor planurilor sale prădătoare asupra Susannei, cântă o muzică care este doar ocazional presărată cu amenințări, dar care, de cele mai multe ori, este echilibrată de vulnerabilitate. Când suntem martori la încercarea sa eșuată de a flirta cu Susanna la începutul Actului III, ni se cere, pentru o clipă, să împărtășim sentimentele sale de frustrare și mândrie rănită: simțim, împreună cu el, cum este să fii zădărnicit. Și Don Giovanni, deși mult mai malefic decât Contele, este cenzurat nu de Mozart, ci de forțele supranaturale a căror intervenție este necesară pentru a-l ține sub control.

Cât timp Don Giovanni este în viață, muzica sa trosnește cu atâta vitalitate încât, după moartea sa, simțim în același timp un sentiment de ușurare și dreptate - și poate o urmă de pierdere. Scena finală pare goală fără el, ca și cum Mozart ne-ar fi recrutat în liniște drept complici ai lui Giovanni. În toate aceste cazuri, Mozart dă glas dorințelor lor. Ne cere să facem singuri munca morală, asigurându-ne mai întâi că nu putem lua în considerare chestiuni atât de încărcate de la o distanță sigură. Fie că trompeta o cheamă batjocoritor pe Fiordiligi sau o jelește, Mozart ne provoacă în continuare să decidem.”

După cum vedeți viața ne oferă multe lucruri frumoase, muzica fiind unul dintre ele. Trebuie, doar, să le găsim, avem timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Cineva simpatic din jurul tău are mare nevoie de ajutorul tău. În primul rând nu are încredere în forţele proprii. Fă-i un mic transplant de încăpăţânare, kung-fu-ul tău este mai bun!

Sâmbătă, aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante. Duminică - posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

TAUR

Weekendul se anunţă tonic. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai, poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor.

Sâmbătă configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu! Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop.

Ai o imagine care poate fi mult imbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum.

Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă. Duminică ai parte de un fel de cadou mare, neaşteptat si care te pregateste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti. Esti mare meşter în a te speti spre gloria altora…

RAC

Este momentul să te înhami la interesele tale strategice. Weekendul este un moment bun pentru o analiză necesară a resurselor tale. Este bine ca duminică să nu fii pe drum.

Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un pic-nic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”. Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amanuntul, comertului, in general. Proiectele tale de weekend sufera de un defect major - se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a raportului odihnă-distracţie!

În weekend ai noroc in dragoste. Conjunctura arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte sănătatea şi amorul. Nu exagera cu bătutul la cap inutil, cei din jur sunt binevoitori!

Sâmbătă în dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

FECIOARĂ

Ai impresia ca ai intrat in criza de timp şi că nimic nu te mai poate salva, se apropie ameninţător un termen, un examen, cum se apropia gheţarul de Titanic. Organizează-te şi vei prevala!

Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Program de distracţie pe seară, profită din plin! Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc, în weekend, lipsa de energie provocată de somnul incomplet. Duminică, stai acasă!

Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Duminică te gândeşti că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

SCORPION

Se păstreaza aspectele complexe, cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsa de interes a celor din jur faţă de tine. Aşa că nu-i deranja în weekend, nu au timp pentru tine!

Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte, poate la un pic-nic. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă. Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, oglinda coştiinţei lor.

Mici ambiţii personale, nişte cumpărături, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute în weekend spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Sâmbătă este o zi favorabilă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune. Duminică, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea colegilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni.

CAPRICORN

Nu te repezi sa tragi concluziile care se impun, partenerul are un "joc secund" aşa încit trebuie să vezi in umbra celor afişate. Nu fii superficial, nu te grăbi, analizează în profunzime!

Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care provoacă gelozie!

Situaţia în acest weekend pare tensionată, dar o poţi dezamorsa prin calm şi un zâmbet permanent. Evită polemicile, confruntările şi perioada poate fi fructuoasă şi aducătoare de mulţumire!

Sâmbătă trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Duminică un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar partial.

PEŞTI

Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Trebuie să treci repede peste ele, weekendul este pentru distracţii!

Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. Eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv.