Social Ce pensii primesc astăzi revoluționarii din decembrie 1989







La aproape 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, peste 12.000 de persoane recunoscute ca revoluționari sau urmași ai acestora beneficiază de pensii și indemnizații speciale. Conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicate pentru luna iulie 2025, aceștia primesc, în medie, 2.175 de lei pe lună, în baza Legii nr. 341/2004, cunoscută drept „Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989”.

Numărul total al beneficiarilor acestei legi este de 12.496 de persoane. Pentru mulți dintre ei, aceste indemnizații reprezintă recunoașterea sacrificiului făcut în timpul evenimentelor din 1989, când sute de oameni și-au pierdut viața, iar alții au rămas răniți sau marcați de violențele de pe străzile marilor orașe.

În total, în iulie 2025, potrivit datelor CNPP, 407.854 de persoane primeau pensii și indemnizații de acest tip, cu 765 mai puține decât în luna precedentă.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de persoanele persecutate politic în perioada regimului comunist, conform Decretului-Lege nr. 118/1990. Este vorba despre 197.090 de beneficiari, fiecare dintre ei primind o indemnizație medie de 1.515 lei.

Un alt grup important este cel al veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, care beneficiază de drepturi în baza Legilor nr. 49/1991 și 44/1994. În iulie, 12.245 de persoane au primit în medie câte 918 lei.

La acestea se adaugă 63.346 de persoane aflate sub incidența Legii nr. 189/2000, act normativ care completează Decretul-Lege nr. 118/1990. Beneficiarii au primit în iulie o indemnizație medie de 858 de lei.

O categorie aparte o constituie foștii militari încorporați la „Serviciul Muncii” între 1950 și 1961, care beneficiază de prevederile Legii nr. 309/2002. În prezent, 38.605 persoane primesc o indemnizație modestă, de doar 81 de lei pe lună.

Pe lângă categoriile menționate, există și alte forme de sprijin. Potrivit datelor oficiale, în iulie 2025 erau înregistrați 542 de artiști beneficiari ai Legii nr. 109/2005, fiecare primind o indemnizație medie de 345 de lei. De asemenea, 13.948 de persoane erau înscrise în baza Legii nr. 8/2006, care vizează membrii uniunilor de creație, aceștia încasând lunar, în medie, 1.905 lei.

Totodată, 69.582 de persoane primesc indemnizații conform Legii nr. 578/2004 privind soțul supraviețuitor, suma medie fiind de 128 de lei.