EVZ Special 24 august 1991. Ziua în care Mihail Gorbaciov a rupt legătura cu Partidul Comunist al URSS







În după-amiaza de 24 august 1991, la doar trei zile după prăbușirea puciului de la Moscova, Mihail Gorbaciov a făcut pasul pe care, vreme de șase ani, îl evitase: a anunțat că demisionează din funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. A taxat dur puciul conservatorilor din partid.

Declarația sa, publicată câteva zile mai târziu în presa sovietică, acuza direct Secretariatul și PolitBiroul că nu s-au opus loviturii de stat. Admitea, fără ocolișuri, că „membri ai conducerii partidului” s-au numărat printre conspiratori. Era, de fapt, certificatul de deces al fuziunii partid-stat care definise regimul sovietic timp de peste șapte decenii. Planul său eșuase...

Când Gorbaciov urcă la vârful PCUS, în 1985, moștenirea sa e un colos rigid, cu o economie inertă și un aparat politic osificat. Perestroika și glasnost au încercat să desfacă chingile: liberalizarea presei, alegeri competitive pentru Congresul Deputaților Poporului, recunoașterea pluralismului politic. Momentul cheie vine în martie 1990, când este abrogat Articolul 6 din Constituție — „rolul conducător” al partidului. Din clipa aceea, PCUS nu mai este statul; devine doar o forță între altele, forțată să concureze cu mișcări naționale, partide nou-apărute și cu autoritatea tot mai sigură a liderilor republicani.

Această „destramare controlată” a trezit rezistența aripii conservatoare. În culise se coace ideea stopării tratatului de Uniune pe care Gorbaciov îl pregătise pentru a salva, sub altă formă, legătura dintre centru și republici. În august 1991, un grup de demnitari — între care șeful KGB Vladimir Krucikov, ministrul Apărării Dmitri Iazov, ministrul de Interne Boris Pugo și premierul Valentin Pavlov — îl izolează pe Gorbaciov la Foros, în Crimeea, proclamă „starea excepțională” și încearcă să întoarcă ceasul istoriei.

Imaginile sunt încă vii: Boris Elțîn, președintele RSFSR, urcat pe un tanc în fața „Casei Albe” din Moscova, citind un apel la rezistență; mii de oameni construind baricade; unități militare refuzând ordinele puciștilor. După trei zile, 19–21 august, complotul se prăbușește. Gorbaciov revine la Moscova, dar nu mai e același lider: autoritatea politică reală s-a deplasat către Elțîn, iar Partidul — compromis moral de propria compactizare cu puciștii — își pierde sprijinul popular și pârghiile instituționale.

Pe 23 august, Elțîn suspendă activitatea ramurii ruse a Partidului Comunist și dispune preluarea bunurilor sale în numele statului. A doua zi, 24 august, Rada de la Kiev proclamă independența Ucrainei. În acest climat de accelerare istorică, demisia lui Gorbaciov din fruntea PCUS nu mai e un gest tactic, ci recunoașterea unei evidențe: partidul-stat nu mai există.

În declarația din 24 august, Gorbaciov notează că structurile de vârf ale PCUS „nu s-au pronunțat împotriva loviturii de stat”, că Comitetul Central „nu a reușit să adopte o poziție de condamnare” și că „o serie de comitete de partid și instituții mass-media” au susținut complotiștii, punând „milioane de comuniști” într-o poziție stânjenitoare. Concluzia: „nu consider posibil să continui să exercit funcțiile de secretar general” și apelul ca partidul „să se dizolve”, lăsând formațiunilor republicane și organizațiilor locale libertatea de a-și decide propriul destin. În același timp, Gorbaciov cheamă „comuniștii cu orientare democratică” să construiască, pe baze noi, o formațiune care să participe la transformările democratice.

Era o despărțire fără echivoc. Până atunci, Gorbaciov jonglase între reformă și loialitatea față de partidul care l-a creat. Din 24 august, raportul se inversează: pentru președintele URSS, supraviețuirea proiectului politic — o Uniune reformată, contractuală — era mai importantă decât supraviețuirea PCUS.

Toamna lui 1991 a accelerat toate procesele începute cu doi ani înainte. Republicile baltice obțin recunoașterea internațională, Ucraina confirmă independența prin referendumul din 1 decembrie, iar la 8 decembrie, la Belaveja, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului anunță încetarea existenței URSS și crearea Comunității Statelor Independente. Pe 25 decembrie, Gorbaciov demisionează din funcția de președinte al URSS; o zi mai târziu, Sovietul Republicilor declară oficial sfârșitul Uniunii. În Rusia, prin decretul din 6 noiembrie 1991, activitatea Partidului Comunist (atât PCUS, cât și filiala rusă) este interzisă — un epilog greu de imaginat cu doar un an înainte.

Demisia lui Gorbaciov din fruntea PCUS marchează momentul în care partidul încetează să mai fie axul politicii sovietice. Nu e doar o criză de cadre sau un accident al istoriei; este coliziunea frontală dintre un proiect de modernizare (imperfect, contradictoriu) și o mașină politică incapabilă să se reformeze fără să se destrame. Acel text, sec și tăios, transformă în act ceea ce realitatea politică deja produsese: separația dintre stat și partid.

Istoric, ziua de 24 august 1991 stă într-o triadă cu imaginile de pe tancul lui Elțîn și cu coborârea drapelului roșu de pe Kremlin. Împreună, ele spun povestea ieșirii dintr-un secol: sfârșitul unei religii politice, începutul unei tranziții dureroase și deschise. Gorbaciov nu a „dărâmat” singur sistemul; l-a deschis, l-a fisurat și, în cele din urmă, a refuzat să-l mai apere când acesta și-a arătat chipul real, în zilele puciului. Din acel refuz s-a născut demisia din 24 august — și, odată cu ea, recunoașterea că istoria sovietică intrase în ultima ei pagină.