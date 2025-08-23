Social Taxa care revine după 8 ani. Milioane de români vor fi obligați să o achite







După aproape un deceniu în care majoritatea serviciilor consulare au fost gratuite, românii din diaspora se pregătesc să scoată din nou bani din buzunar. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat reintroducerea unor taxe eliminate în 2017, argumentând că măsura este necesară pentru a crește calitatea și rapiditatea serviciilor.

Proiectul de lege este acum în dezbatere publică și ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, dacă va primi acordul Guvernului. Conform estimărilor, doar într-un singur an statul ar putea încasa aproape 40 de milioane de euro din aceste tarife, bani care vor fi direcționați atât către bugetul de stat, cât și către MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a pus pe masa Guvernului un proiect de modificare a Legii 198/2008 privind serviciile consulare. Printre principalele schimbări anunțate se află revenirea la taxarea anumitor documente de călătorie. Astfel, românii care își vor face pașaport sau carte de identitate în străinătate vor achita din nou 55 de euro, cu excepția situațiilor în care actele au fost furate.

O altă modificare importantă privește vizele de lungă ședere, al căror tarif va crește de la 120 la 200 de euro. În ceea ce privește serviciile notariale, taxele vor fi ajustate: traducerile vor costa mai puțin, 20 de euro în loc de 30, dar legalizarea acestora va fi mai scumpă, crescând de la 20 la 30 de euro.

Oficialii MAE au precizat că „taxele pentru serviciile de stare civilă vor rămâne eliminate. Astfel, eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces nu va fi tarifată nici după intrarea în vigoare a noilor reglementări”.

Potrivit secretarului general al instituției, Lucreția Tănase, în ultimii opt ani majoritatea serviciilor consulare au fost prestate gratuit. În 2024, consulatele României au efectuat peste 923.000 de servicii, cele mai multe dintre ele fără niciun cost pentru cetățeni.

Un calcul realizat de MAE arată că, dacă noile tarife ar fi fost aplicate în 2024, instituția ar fi strâns aproximativ 39 de milioane de euro. Din această sumă, aproape jumătate, 18 milioane de euro, ar fi venit din vizele de lungă ședere.

Repartizarea banilor va fi diferită în funcție de tipul de serviciu. Taxele pentru vize vor fi împărțite egal între bugetul de stat și Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce sumele încasate pentru restul serviciilor vor constitui venit integral al MAE. Aproape 9 milioane de euro ar fi ajuns direct la minister, dacă măsura ar fi fost aplicată anul trecut.

De ce se reintroduc taxele

Directoarea generală a Departamentului consular, Oana Darie, a explicat că scopul principal al măsurii este „finanțarea modernizării și digitalizării sistemului consular. Oficialii promit că banii colectați vor fi folosiți pentru extinderea rețelei de servicii destinate românilor din diaspora și pentru reducerea timpului de așteptare”.

Potrivit MAE, adoptarea proiectului este prevăzută cel mai devreme pentru începutul anului 2026, după ce va fi finalizată dezbaterea publică și obținut acordul Guvernului.