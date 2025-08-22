Social Taxă pentru români la achitarea facturii de energie. La 50 de lei, taxa este 22 de lei







Pentru fiecare voucher de 50 de lei destinat achitării facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri reduse, statul ar putea fi nevoit să achite suplimentar 22 de lei către Poșta Română, conform unui document obținut joi, 21 august, de Libertatea

Poșta Română a stârnit controverse după ce s-a descoperit că distribuirea ajutoarelor de energie pentru românii vulnerabili implică costuri suplimentare considerabile pentru stat. Documentele obținute de Libertatea arată că pentru fiecare voucher de 50 de lei, statul ar putea plăti în plus aproape jumătate din sumă, ridicând cheltuielile administrative la 22 de lei per gospodărie.

Oficialii Ministerului Muncii și liderii Poștei Române au reacționat diferit, iar negocierile sunt încă în desfășurare.

Documentul oficial transmis de Poșta Română către Ministerul Muncii, aflat în posesia Libertatea, detaliază modul de calcul al costurilor pentru distribuirea cardurilor de energie. Conform ofertei, fiecare loc de consum implică: 6 lei (fără TVA) pentru preluarea formularelor și introducerea datelor, 8,5 lei (fără TVA) pentru tipărire și distribuire cu confirmare de primire, și 4,8 lei scutiți de TVA pentru mandatul poștal efectiv.

Florin Manole, ministrul Muncii, a calificat situația drept „ticăloșie și nesimțire”, în contextul negocierilor cu Poșta Română. Instituția, condusă de Valentin Ștefan (PNL), susține că serviciul presupune o mobilizare logistică și operațională națională, imposibil de realizat prin altă structură.

Poșta Română are 20.400 de angajați care asigură distribuirea ajutoarelor inclusiv în cele mai îndepărtate zone, iar compania afirmă că funcționează pe piața liberă, fără finanțare de la stat.

Practic, pentru fiecare voucher de 50 de lei distribuit, statul trebuie să plătească încă 22 de lei pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Având în vedere că aproximativ 2 milioane de gospodării vor primi ajutoarele, suma suplimentară estimată se ridică la aproape 44 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9 milioane de euro. Aceasta în contextul în care premierul Ilie Bolojan (PNL) a solicitat reducerea cheltuielilor bugetare.

Negocierile sunt în continuare active, iar Poșta Română a transmis că tariful de 4,8 lei pe lună per voucher ar putea fi ajustat. Între timp, distribuția ajutoarelor întâmpină întârzieri: beneficiarii cu venituri mici au fost trimiși la ANPIS și STS, ceea ce poate amâna accesul la cardurile de energie.

Schema de sprijin, aprobată la finalul lunii iunie 2025, prevede acordarea voucherelor lunare de 50 de lei până în martie 2026 pentru persoanele cu venituri sub 2.000 lei/lună sau familiile cu venituri sub 1.800 lei/lună pe membru.