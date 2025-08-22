Social Sute de mii de românii, în așteptarea pensiilor majorate. Când vor primi banii pe septembrie







Din toamnă, aproximativ 600.000 de români vor primi pensii majorate. Conform promisiunilor făcute de Ministerul Muncii, sumele vor intra în plată începând cu 1 septembrie. Majorarea face parte din procesul de recalculare prevăzut de lege și se adresează, în special, celor care au îndeplinit condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă.

Pentru pensionarii care au venituri peste 3.000 de lei, aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a dus la scăderea pensiilor încă din august. Totuși, majorările programate pentru septembrie vor aduce creșteri pentru o parte dintre aceștia.

„Dacă ai 4.000 de lei pensie, vei plăti 10% pe diferența de la 3.000 la 4.000, adică 10% din 1.000, adică 100 de lei. Dacă ai 12.000 de lei pensie, vei plăti 10% din 9.000 de lei, deci 900 de lei. Da, aici, sigur, sunt mai puțin îngrijorat de pensiile de 12.000 de lei și mi se pare că sunt mult mai importante veniturile celor care au pensie 4.000”, spunea ministrul.

Florin Manole, ministrul Muncii, a dat asigurări că pensiile majorate vor ajunge la beneficiari începând din această toamnă.

Pensiile vor fi acordate conform calendarului obișnuit, fără întârzieri, potrivit informațiilor oferite de Casa de Pensii și preluate de Cancan.

Beneficiarii pot alege modul în care își primesc banii: prin Poșta Română sau prin transfer bancar. Cei care optează pentru livrarea prin poștaș vor primi pensia între 1 și 15 ale lunii, iar pensionarii care au ales viramentul bancar vor avea suma în conturi în data de 11 septembrie.

Un proiect de lege recent propus prevede ajustări importante pentru românii cu pensii private obligatorii (Pilon II), peste 8,3 milioane de persoane, și pentru aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III).

Conform noilor reguli, după obținerea deciziei de pensionare, beneficiarii vor putea retrage cel mult 25% din suma acumulată, iar restul va fi plătit lunar, fie pe o perioadă de până la 10 ani, fie pe durata întregii vieți.