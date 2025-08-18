Economie

Pilonul II de pensii. Efectele contribuțiilor neregulate și ale schimbării locului de muncă

Pilonul II de pensii. Efectele contribuțiilor neregulate și ale schimbării locului de muncăSursa foto: Dreamstime.com
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut existența unor deficiențe de comunicare privind proiectul de modificare a accesului la banii din Pilonul II de pensii și a anunțat că dezbaterile pe această temă vor continua. El a mai spus că Guvernul nu are acces la fondurile private de pensii, însă este necesară stabilirea unor reguli clare pentru gestionarea acestora, având în vedere că în următorii ani numărul pensionarilor va depăși semnificativ pe cel al persoanelor active.

„Proiectul a fost lansat într-o manieră neinspirată, fără dezbatere publică sau consultare prealabilă, ceea ce a generat percepția că Guvernul confiscă banii din pensii. Din această cauză, inițiativa a fost amânată pentru analiză, urmând  să fie discutată din nou în Guvern și, dacă va fi aprobată, să fie trimisă spre dezbatere parlamentară”, a declarat Bolojan, săptămâna trecută, la Guvern. Bolojan a mai declarat că banii din Pilonul II rămân în administrarea fondurilor private și a sugerat că ar trebui reduse comisioanele acestora, astfel încât mai mulți bani să ajungă efectiv la beneficiari.

Pilonul II  de pensii. Ce trebuie să știe cei care contribuie

Pilonul II reprezintă sistemul pensiilor private obligatorii din România, destinat să completeze pensia publică. Contribuțiile sunt reținute automat din salariu și virate către fonduri administrate privat. Cu toate acestea, există situații în care contribuțiile pot fi neregulate, iar acest lucru poate afecta suma finală acumulată.

Efectele contribuțiilor neregulate

Contribuțiile neregulate pot apărea din diverse motive: schimbarea locului de muncă, perioade de șomaj sau angajamente part-time. Aceste întreruperi pot duce la o acumulare mai lentă a fondului, afectând astfel valoarea pensiei private. „De exemplu, dacă o persoană lucrează timp de 10 ani cu contribuții complete și apoi are o perioadă de 2 ani fără contribuții, suma acumulată va fi mai mică decât în cazul unui flux constant de contribuții”, se arată în proiect.

Ce se întâmplă în cazul schimbării locului de muncă sau al pensiei anticipate

Angajați, Codul Muncii

Sursa foto: Pixabay

La schimbarea locului de muncă, noul angajator va continua să vireze contribuțiile către fondul de pensii ales anterior de angajat, asigurând astfel continuitatea acumulării fondului. În cazul pensiei anticipate, sumele din contul de pensie Pilon II nu pot fi încasați anticipat, ci doar la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă sau în situația în care intervine invaliditatea, conform legislației în vigoare .

Simulare practică a evoluției fondului

„Pentru a înțelege mai bine impactul contribuțiilor neregulate, să luăm exemplul unei persoane care contribuie lunar cu 100 RON timp de 10 ani, iar apoi are o perioadă de 2 ani fără contribuții. Presupunând un randament anual mediu de 5%, suma acumulată după 12 ani va fi mai mică decât în cazul unui flux constant de contribuții. Această diferență subliniază importanța menținerii contribuțiilor regulate pentru maximizarea pensiei private”,  a explicat Radu Crăciun, președintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat.

Pentru a verifica contul personal de pensie Pilon II și a urmări evoluția acestuia, puteți accesa portalul oficial al APAPR. De asemenea, pentru estimări personalizate ale pensiei private, poți utiliza calculatoarele disponibile pe site-urile specializate, precum

 

