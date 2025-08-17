Economie Finanțistul Ionuț Popescu dă de pământ cu Pilonul II de Pensii: Statul renunță la niște bani pentru a-i lua înapoi cu dobândă







Fostul ministru de Finanțe Ionuț Popescu a publicat pe Facebook o analiză critică la adresa modului în care funcționează Pilonul II de pensii, explicând mecanismul „ca pentru un copil de clasa a patra”.

Popescu afirmă că sistemul actual obligă statul să cedeze o parte din contribuțiile colectate de la salariați către administratori privați, pentru ca ulterior aceștia să împrumute banii înapoi statului, cu dobândă.

„Statul, pentru a achita pensiile în plată, colectează de la toți salariații o contribuție. (…) Toți salariații cedează o parte din contribuțiile cuvenite statului către niște administratori privați. Dar ce face statul mai departe, că el, de fapt, are nevoie de acești bani? Ei bine, după ce administratorii privați încasează aceste sume imense, ce credeți că fac? Le împrumută înapoi statului; cu dobândă!”, a scris fostul ministru.

Acesta susține că cea mai mare parte a veniturilor obținute de fondurile de pensii private provine din dobânzile pe care statul le plătește pentru banii împrumutați, nu din dividende sau câștiguri de capital.

„Pentru 100 miliarde cedate de stat, apoi statul le ia înapoi cu o dobândă, să zicem, de 5%. În acest fel statul, pentru a avea acces la acea sută de miliarde cedată, va plăti în 20 de ani încă 100 de miliarde dobândă”, a exemplificat Popescu.

El atrage atenția și asupra lipsei de obligații privind randamentul investițiilor pentru administratori: „Dacă după 20-30 de ani de cotizare contribuabilul nu primește nici măcar acoperirea inflației, asta e, ghinion; administratorii nu au absolut nicio obligație privind randamentul. În schimb, încasează comisioanele lunar, în toate aceste decenii.”

Ionuț Popescu: “Eu sunt de acord că statul este prost administrator, dar de ce trebuie să fie și tâmpit? Deci, toți salariații cedează o parte din contribuțiile cuvenite statului către niște administratori privați. Dar ce face statul mai departe, că el, de fapt, are nevoie de acești bani. Ei, bine, după ce administratorii privați încasează aceste sume imense din contribuții, ce credeți că fac ei? Ați ghicit, le împrumută înapoi statului; cu dobândă!

Astfel, aproape două treimi din toate aceste sume statul le ia înapoi cu dobândă. Plata acestor dobânzi reprezintă, de departe, cea mai mare parte a sumelor încasate de acești talentați administratori de fonduri de pensii. Restul sumelor încasate, din dividende și din câștiguri de capital (adică, vânzarea în profit a unor acțiuni) sunt incomparabil mai mici decât ceea ce încasează din împrumuturile acordate statului”.

În final, Ionuț Popescu concluzionează că actualul sistem „nu are nimic de-a face cu administrarea privată, asociată cu eficiența, ci doar cu jecmănirea unui stat care vrea să se lase jefuit”.