Justitie Iohannis, "Dă bă, banii înapoi!". Cum fac românii mișto de fostul președinte notificat de ANAF







Iohannis a fost somat de ANAF să restituie un milion de euro. Prilej de haz de necaz.

Românii au un talent aparte de a transforma orice subiect serios într-o comedie colectivă. Ultima demonstrație: notificarea primită de Klaus Iohannis de la ANAF. În doar câteva ore, rețelele sociale au fost inundate de meme-uri, glume, parodii video și hashtag-uri ironice, toate având un singur personaj principal — președintele României, surprins acum într-un rol neașteptat: contribuabil notificat.

ANAF îl bate la ușă pe Iohannis este una din ele. Alta, GHINION că ANAF-ul nu adoarme la comandă! aduce aminte de celebra replică a lui Klaus Iohannis din campania electorală.

Iată câteva glume și replici satirice în stilul în care românii au comentat pe Facebook, Reddit sau TikTok după somația ANAF către Klaus Iohannis: „ANAF l-a notificat pe Iohannis. El încă citește scrisoarea… de ieri.” Sau autoironie: „Eu pentru 50 de lei restanță primesc poprire pe salariu. La 4,7 milioane? Primești o cafea și un ‘vă rog frumos’.”

Lentoarea în vorbire nu a fost uitată: „Klaus promite că va plăti… în ritmul în care vorbește. Să pregătiți ratele până în 2050.” Sau „Breaking News: ANAF i-a pus poprire pe schiuri, până achită suma.”

Cea mai dură: Wernere, ai belit vacanțele și concediile, dacă nu ai coborât de pe Negoiu, mai bine mai rămâi pe acolo o peroadă, dacă ai descălecat din nou în Sibiu, mai bine ți-ai lua un part time, ceva, la cât de mult te iubește Bolojan și la cât e de înfometat după morman, de data asta nu cred că scapi!

Un alt comentariu la o postare a lui Vlad Gheorghe, cel care depus plângerea la ANAF, spune așa: Îți dai seama?Dacă nu depuneai plângere rămâneam și f****i și cu banii luați… așa…

Pe TikTok, utilizatorii au dus ironia la nivel de scenetă. Unii s-au filmat așteptând „la coadă” împreună cu Iohannis, dând replici de tip:„E ok să furi… dar câte un pic. ANAF lovește selectiv.” Am văzut și replici ironice mai savante, de tipul “Sunteți oameni răi! A avut necesități! Dumnealui a fost votat de două ori. Dacă nu era bun, cu siguranță nu era votat ! Lumea îl iubește! A fost președinte Lucrului bine făcut !Dumnealui a câștigat, România a eșuat!”

Unii au fost mai sceptici. Comentariu de tipul: Succes dar nu cred ca se va si întâmpla ! Hoții apara hoții !(Cand va fi justitia corecta !) este des întâlnit. Completat de un exemplu recent: Pe Iliescu l-au protejat, vedeti și pe asta cum o sa facă cordon...

Câțiva, destul de puțini erau de partea fostului președinte. Un internaut zicea: Știa că nu va fi președinte până la moarte și a profitat cât a putut . Așa fac aproape toți oamenii.A făcut și bine și rău, așa cum face orice om. Doar sfinții sunt perfecți. A judeca este mai ușor decât a înțelege ..Doamne ajută să ne fie mai bine !

Fenomenul spune mult despre modul în care românii procesează informațiile politice.

În loc să dezbată la rece, preferă să râdă, să ironizeze și să viralizeze. În doar 24 de ore, subiectul a trecut din zona economică în zona culturală: un eveniment fiscal s-a transformat în spectacol de umor colectiv.

Când ANAF bate la ușa președintelui, internetul românesc nu stă să numere impozitele. Stă să facă glume. Și dacă există un domeniu în care România excelează constant, acela este abilitatea de a transforma orice știre într-un meme.