Politica Culisele unei executări silite prezidențiale. Cum a ajuns Iohannis să plătească 4,7 milioane de lei







Europarlamentarul Vlad Gheorghe a anunțat că el a fost cel care a depus cererea de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis, pentru recuperarea banilor pe care acesta îi datorează statului român.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat pe Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane de lei, sumă care include chiriile încasate, penalitățile și dobânzile aferente, pentru imobilul din Sibiu pierdut definitiv în instanță.

Fostul cuplu prezidențial ar fi încasat nelegal bani din închirierea unei părți dintr-un imobil aflat pe o stradă pietonală din centrul Sibiului. Spațiul comercial a fost închiriat timp de 17 ani, între 1999 și 2016, unei bănci, însă instanța a stabilit că imobilul fusese obținut ilegal.

Casa fusese revendicată după 1989 de un presupus moștenitor, de la care soții Iohannis au cumpărat jumătate pentru 3.200 de euro. Instanța a stabilit ulterior că actele de moștenire erau false, iar imobilul a revenit în proprietatea statului.

ANAF le-a transmis o somație de plată în valoare de 4,7 milioane de lei, sumă care include penalități și dobânzi.

Vlad Gheorghe a afirmat că a depus cererea anul trecut la ANAF Sibiu și că va solicita în continuare „executarea caselor lui Iohannis”.

Europarlamentarul a scris, într-o postare pe Facebook, că acest caz este un exemplu al faptului că plângerile și acțiunile juridice pot avea rezultate și că nu este niciodată inutil să îți ceri drepturile sau să semnalezi o nedreptate.

„Și e încă o dovadă că noi, românii, ne găsim dreptatea până la urmă chiar dacă muncim prea mult pentru ea. O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate”, a mai scris acesta.