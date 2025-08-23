International

Planul secret al lui Viktor Orban:16 ani la putere și un pas neașteptat

Planul secret al lui Viktor Orban:16 ani la putere și un pas neașteptat
Viktor Orbán ar putea prelua funcția de președinte al Ungariei pentru a-și proteja influența politică, în contextul scăderii sprijinului pentru Fidesz. Potrivit analiștilor, planul premierului presupune extinderea atribuțiilor prezidențiale și asigurarea imunității personale, consolidând controlul asupra statului într-o perioadă de incertitudine electorală, potrivit Capital.

Planul lui Viktor Orbán, de la premier la președinte

Analistul politic maghiar Káncz Csaba susține că premierul Viktor Orbán ia în calcul o mutare strategică radicală: trecerea de la funcția de premier la cea de președinte al Ungariei.

Potrivit declarațiilor sale, Orbán ar fi discutat deja despre această strategie în această vară, în Croația, alături de apropiații săi, vizând înlocuirea actualului președinte, Tamás Sulyok, considerat „marioneta Fidesz”.

Scenariul imaginat de Orbán

Scenariul, în viziunea lui Orban, implică prelungirea mandatului prezidențial la cinci ani și extinderea semnificativă a atribuțiilor pe care șefului statului le are, în special în domeniile politicii externe și securității.

ungaria, drapel

ungaria, drapel / sursa foto: dreamstime.com

”Ungaria s-ar transforma într-un regim semi-prezidențial”, explică Káncz Csaba, subliniind că Orbán ar continua să influențeze astfel decisiv direcția strategică a țării, chiar și în cazul unei înfrângeri parlamentare.

Acesta subliniază că, în contextul în care sprijinul electoral pentru partidul de guvernământ scade constant, Viktor Orbán urmărește să găsească mijloace pentru a-și apăra poziția și capitalul dobândit în cei 16 ani  de când se află la putere în Ungaria.

Ce au de spus analiștii

Profesorul Stefano Bottoni, de la Universitatea din Florența, avertizează că o astfel de mișcare ar altera profund echilibrul instituțional din Ungaria. În opinia sa, sistemul s-ar apropia de un model semi-prezidențial, în care Orbán ar combina puterea absolută în stil rusesc cu blocajele politice de tip polonez, în cazul unei coabitări cu alte partide câștigătoare la alegerile din 2026.

Conform lui Káncz Csaba, intenția premierului nu se limitează doar la menținerea puterii politice, ci vizează și protecția împotriva anchetelor și garantarea continuității controlului politic asupra instituțiilor cheie ale statului.

 

