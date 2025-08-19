Politica

Președintele Ungarei, declarații cu tâlc la Cluj. „Nu trebuie să demonstrăm trecutul”

Sursa foto: Dr. Sulyok Tamas/Facebook
Sentimentul puternic și constructiv al identității maghiare poate fi trăit în Cluj-Napoca. Și  în întreaga Transilvanie. "Acesta  este un exemplu pentru toți maghiarii, mai ales astăzi, când provocările vieții, criza valorilor și ispitele lumii tind să ne despartă unii de alții, în loc să ne unească", a spus Președintele Ungariei la Cluj, în a doua zi a vizitei sale private în România. La Zilele Culturii Maghiare din Cluj-Napoca.

" Împreună, uniți, construim. Vă mulțumesc pentru solidaritate.Pentru  exemplul forței comunității și al construirii viitorului maghiar”

Liderul de la Budapesta a apreciat că maghiarii sărbătoresc împreună și în  astfel de vremuri. Când omul se confruntă cu dilema dacă nu ar fi mai bine să se ocupe doar de sine.  Și să-și așeze singur, una câte una, cărămizile pentru construirea propriei vieți. E convingerea a Președintelui  Ungariei,  Tamás Sulyok, rostită de pe scena Operei Maghiare din   Cluj-Napoca, la gala de deschidere a Zilelor Culturii Maghiare.

Presedintele Ungariei

Sursa foto: MTI

 

Președintele Ungariei a mulțumit maghiarilor din Transilvania pentru că au venit la Zilele Culturii Maghiare de la Cluj. " Împreună, uniți, construim. Vă mulțumesc pentru solidaritate.Pentru  exemplul forței comunității și al construirii viitorului maghiar”, a Dr. Sulyok Tamas. El a subliniat că maghiarii sunt deja obișnuiți să meargă la Cluj-Napoca la sfârșitul lunii august, în preajma sărbătorii Sfântului Ștefan, dacă își doresc distracție în mod plăcut, programe familiale interesante și evenimente culturale înălțătoare.

"Un viitor maghiar se construiește în inima Transilvaniei"

" Existența de peste un deceniu și jumătate a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj și succesul lor nu sunt pentru noi dovada că aici trăiesc și maghiari. Ca parte integrată a orașului. Asta nici o minte sănătoasă nu a putut să conteste vreodată.Evenimentul a devenit deja o parte integrantă a orașului. Este de la sine înțeles că există și se încheie întotdeauna cu mare succes .  Așa cum comunitatea a cărei celebrare este acest eveniment, aparține, natural,  orașului . Nu trebuie să demonstrăm trecutul.  Filele istoriei o fac în locul nostru. Nu trebuie să demonstrăm prezentul.  Faptele vorbesc de la sine”, a concluzionat Președintele Ungariei.

Succesul Zilelor Culturii Maghiare de la Cluj-Napoca "dovedește că comunitatea maghiară are un viitor plin de speranță. Că maghiarii își prețuiesc valorile, sunt atașați de comunitățile lor și împărtășesc bucuria sărbătorii unii cu alții. Așa este o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna un viitor”,  a spus Președintele Ungariei, citat de agenția de presă maghiară MTI.  Dr.  Sulyok Tamas a explicat că seria de evenimente, în firescul său, demonstrează că un viitor maghiar se construiește în inima Transilvaniei. În timp ce maghiarii trăiesc prezentul împreună în acest loc al trecutului lor comun, sărbătoresc împreună și arată calea către un viitor comun.

 

