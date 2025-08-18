Politica

Președintele Ungariei, vizită privată la „Versailles-ul Transilvaniei” din Cluj

Președintele Ungariei, vizită privată la „Versailles-ul Transilvaniei” din ClujSursa foto: dr. Sulyok Tamas/facebook
Președintele Ungariei,  Tamás Sulyok, a subliniat că unitatea națiunii este reflectată și prin aceste eforturi comune. Prin investițiile făcute de Guvernul de la Budapesta în Transilvania.

Președintele Ungariei

Sursa foto: Dr. Sulyok Tamas

Președintele interesat de restauratorii de la Castelul Bánffy

Președintele Ungariei, Dr. Tamás Sulyok, aflat în vizită privată în județul Cluj, a fost interesat să vadă cum merg lucrările  la Castelul Bánffy din Bonțida. acolo, Fundația Transylvania Trust  restaurează castelul cunoscut ca Versailles-ul Transilvaniei, cu sprijinul guvernului maghiar.

dr. Sulyok Tamas

Sursa foto: dr. Sulyok Tamas/facebook

Liderul maghiar a fost condus acolo chiar și în atelierul de tâmplărie de la Castel, unde sunt renovate tocurile ferestrelor și ușilor, precum și mobilierul monumentului. Fundația oferă cursuri de formare profesională studenților universitari pentru a învăța tehnici tradiționale de construcție. Și pentru  a restaura patrimoniul construit. În timp ce învață,  studenții  ajută la restaurare. Dr. Tamás Sulyok a spus, conform MTI că Europa Centrală și de Est are un interes foarte serios în conservarea acestor profesii. Deoarece reprezintă o chestiune de experiență seculară care nu trebuie abandonată.

Moștenirea colecționarului Kallós Zoltán din Răscruci

De la Bonțida, Președintele Ungariei a mers la Răscruci. Acolo a vizitat Colecția Etnografică „Kallós Zoltán”. Aceasta cuprinde  circa 7000 de piese tradiționale. Dar și costume și obiecte de uz din comunitățile maghiare, săsești și românești din Transilvania. Muzeul a fost  extins în 2017 . Tot cu sprijinul guvernului ungar.

Cluj

Sursa foto: Dr. Sulyok Tamas

Muzeul  nu numai că păstrează moștenirea colecționarului Kallós, dar îi și dă viață, transmițând-o copiilor care studiază aici. „Acesta este un loc emblematic al culturii maghiare. Suntem bucuroși că președintele vine, pentru că ceea ce vede și experimentează cineva cu ochii săi este sursa autentică”, a spus Gyöngyi Balázs-Bécsi, președinta Fundației „Kallós Zoltán”,

La biserica

Surs foto: Dr. Sulyok Tamas/facebook

Delegația prezidențială a ajuns apoi la Cluj-Napoca. A fost primit de preotul paroh-arhidiacon romano-catolic Attila László. Președintele a văzut  Biserica Sfântul Mihail, renovată. Aici, președintele a rostit și o scurtă rugăciune, scrie agenția de presă maghiară. "Este un sentiment înălțător să intri pe poarta Bisericii Sfântul Mihail, veche de aproape șapte secole. Clădirea a avut întotdeauna o importanță deosebită în comunitatea maghiarilor din Cluj: a găzduit deja patru congregații diferite", a scris Dr. Tamás Sulyok pe contul său de facebook.

Astăzi, Președintele Ungariei, Dr. Tamás Sulyok, va participa la deschiderea celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare. Acesta va susține un discurs la ora 19:00, în sala mare a Operei Maghiare din Cluj.

