Politica Președintele Ungariei, vizită privată în Cluj-Napoca. Va deschide Zilele Culturale Maghiare







Zilele Culturale Maghiare transformă centrul Clujului într-o scenă uriașă în aer liber.Vor fi peste 500 de evenimente în cadrul Zilelor Culturale Maghiare. Sărbătoarea se va desfășura între 17 și 24 august. Președintele Ungariei, Dr. Sulyok Tamás , a confirmat prezența la Cluj, la gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare. Gala are loc luni, 18 august. Deschiderea Zilelor Culturale Maghiare e găzduită de la Opera Maghiară. Acolo, Președintele Ungariei va urca pe scenă și va susține un discurs.

Președintele Ungariei se va afla într-o vizită privată în România.Președintele Sulyok Tamás a participat anul acesta la ceremonia de hirotonire a noului episcop al Bisericii Reformate a Ardealului, Kolumban Vilmos. Tot în Cluj-Napoca. Spunea atunci că e convins că Transilvania va deveni o stâncă care nu va dispărea niciodată.

Zilelor Culturale Maghiare se află la cea de-a VI-a ediție la Cluj-Napoca.Prezența Președintelui Ungariei la deschiderea oficială a festivalului, marchează l importanța relațiilor culturale dintre România și Ungaria. Sufletul”. Inima festivalului va fi strada Kogălniceanu. Acolo unde vor expune peste 140 de meșteri populari și 18 muzee din Transilvania și din Ungaria.Va fi un mozaic de activități și întâlniri culturale. Festivalul va avea un buget record de la Primăria Cluj-Napoca. Este vorba de de 800.000 de euro.

Va fi un adevărat maraton cultural: vor fi 525 de evenimente, de la concerte și spectacole de teatru, la parade, expoziții și ateliere interactive. Cele peste 500 de evenimente au loc în 76 de locuri din centrul istoric al Clujului. 120 de voluntari își dau concursul în cadrul evenimentului"Zilele Culturale Maghiare din Cluj cred că sunt o vitrină potrivită pentru valorile noastre”, a declarat Gergely Balázs, organizatorul principal al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Organizatorii promit o atmosferă de sărbătoare pe tot parcursul săptămânii. Cu mâncare tradițională, muzică, costume populare și activități pentru toate vârstele. Zilele Culturale Maghiare din Cluj sunt organizate de Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în colaborare cu Asociația Clujul Comoară, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca. Program complet al festivalului poate fi consultat pe site: www.zilelemaghiare.ro.