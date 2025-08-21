Economie AUSRF despre ordonanța ASF pe pilonul II: Este inacceptabil







Valoarea sumei pe care o persoană o poate retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii crește de la 25% la 30%, iar durata plăților lunare se reduce de la zece ani la opt ani. Modificările au fost anunțate de vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Ștefan Daniel Armeanu, după ședința de Guvern.

În timp ce Armeanu a declarat că acest proiect de lege este legat de aderarea la OCDE, președintele Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Alin Iacob, reclamă că interesele participanților sunt încălcate.

„În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a declarat Dan Armeanu.

De cealaltă parte, președintele Alin Iacob a spus că este inacceptabil ca pensia din Pilonul II să nu fie încasată integral.

Este vital să se înțeleagă că eliminarea posibilității de încasare integrală a sumei acumulate în patrimoniul personal al fiecărui participant nu este acceptabilă, Alin Iacob

Alin Iacob a mai explicat că participanții trebuie să aibă dreptul de a alege între încasarea integrală a banilor la momentul pensionării sau opțiunea unei pensii pe o perioadă determinată, convenită cu viitorul plătitor al pensiei private, sau a unei pensii viagere:

„Desigur, pot exista diferențe fiscale între cele două opțiuni, dar principiul fundamental trebuie să rămână alegerea liberă și asumată a participantului. Aceasta reprezintă temelia pe care trebuie construită legea privind plata pensiilor administrate privat”, a transmis Alin Iacob printr-un comunicat de presă.

Alin Iacob a mai explicat că, „cu excepția cazului în care participantul optează pentru pensia viageră asumându-și conștient renunțarea la patrimoniul acumulat, în toate celelalte situații, inclusiv dacă participantul decedează în perioada de plată a pensiei pe termen determinat, sumele rămase trebuie să ajungă la moștenitorii legali sau testamentari, pentru a putea fi încasate integral, și nu prin transfer în conturi de pensii private”.

Președintele AURSF a făcut apel la o dezbatere națională pe tema Pilonului II de pensii:

„Consideră necesară o dezbatere națională amplă, cu participarea tuturor stakeholderilor, în special a celor care reprezintă participanții, viitorii beneficiari de pensii. Doar astfel putem realiza o lege privind plata pensiilor private care să răspundă tuturor cerințelor și să protejeze interesele participanților.

În cadrul acestei dezbateri trebuie identificate și măsuri prin care sumele reținute incorect în ultimii patru ani din venitul brut al participanților să fie compensate corespunzător”.

Tabel comparativ pentru diferite valori ale activului Pilon II, calculând atât varianta cu 30% retragere imediată (lump-sum), cât și varianta cu toată suma eșalonată pe 8 ani.

Întrebat care este suma pe care o reține statul și administratorii fondurilor de pensii, Armeanu a explicat că depinde de opțiunea fiecărui participant și de valoarea activului acumulat: „Dacă avem un participant care vrea tranșa de 30% sau un participant care vrea tot activul să-l împartă pe o perioadă de opt ani, se vor plăti impozitele și taxele aferente.

Se va plăti mai întâi CASS de 10% la valoarea întregului activ pe care participantul și-l retrage, la 30%, după care se plătește impozitul pe surplusul de valoare. Există și acea limită de 3.000 de lei, peste care se plătește valoarea activului: 3.000 x 10% cât este CASS, după care se plătește impozitul pe câștigul din capital. În general, o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului”. În fondul de plată, a mai spus Armeanu, există un singur comision, de 0,05, plătit lunar și aplicat la activul net. La transferul dintre două fonduri de plată nu există comision.

Sumele din Pilonul II se moștenesc integral, potrivit proiectului aprobat de Guvern: „În fondurile de plăți viagere se moștenesc conform produsului respectiv, fie la momentul decesului se încasează suma de către urmaș sau beneficiar pe un anumit produs, integral, sau există produse cu o plată pe o perioadă de timp. În cazul în care participantul decedează în perioada respectivă, se încasează restul ratelor până la scadență”.

Legislația privind Pilonul II de pensii obligatorii se va aplica și celorlalte două tipuri de pensii administrate privat.

„Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonul IV. Toți cei trei piloni au ca obiectiv plata unei sume de bani, a unei pensii. Acesta este produsul de tip pensie”, a mai spus vicepreședintele ASF.