Economie Cum funcționează cu adevărat Pilonul II și de ce contribuțiile mici limitează câștigurile







Pilonul II de pensii reprezintă o componentă esențială a sistemului de pensii din România. Vicepreședintele CFA România, Adrian Codîrlașu, a făcut o analiză detaliată a performanței celor două sisteme obligatorii, Pilonul I și Pilonul II, și a propus soluții pentru un viitor sustenabil al pensiilor.

El a descris, pentru cursdeguvernare.ro, mmodul în care funcționează fondurile private de pensii, avantajele și riscurile implicate, precum și factorii care influențează randamentele pe termen lung. Redăm principalele aspecte evidențiate de vicepreședintele CFA România.

Conform legislației, cea mai mare parte a contribuțiilor merge către Pilonul I – 20,25% din salariul brut. Pilonul II primește 4,75% din salariul brut, în timp ce Pilonul III este opțional, beneficiarul putând vira până la 400 EUR/an, sumă deductibilă fiscal, dar pentru care contribuțiile sociale rămân datorate.

Ultima actualizare a plafonului deductibil a avut loc în 2009. Între timp, inflația cumulată a depășit 90%, iar salariul brut a crescut de la 1.845 lei la 9.187 lei. Pentru a păstra puterea de cumpărare, suma deductibilă fiscal ar trebui cel puțin dublată.

Potrivit calculelor CFA România, prezentate de Adrian Codîrlașu, un contributor obișnuit la Pilonul I nu își recuperează contribuțiile. Randamentul sistemului public ar fi de aproximativ 5%, însă pentru a-l atinge, pensionarul ar trebui să trăiască peste 92 de ani, ceea ce este improbabil.

Singurii câștigători din sistemul public rămân pensionarii speciali, care primesc pensii mult mai mari decât media, în timp ce pensiile standard sunt percepute ca insuficiente. Această inechitate a condus la o rată scăzută a participării la piața forței de muncă, România având una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană.

În plus, Pilonul I va deveni din ce în ce mai greu de susținut odată cu pensionarea „decrețeilor” în jurul anilor 2030. În prezent, raportul pensionari-angajați este de 0,8, dar se estimează că va depăși 1. În lipsa subvențiilor de la buget, pensia medie ar putea ajunge la circa 20% din salariul brut. Datoria implicită a statului român pentru pensiile viitoare era în 2024 de 385%, ceea ce arată că nivelul pensiilor promise este nesustenabil.

Pilonul II funcționează efectiv din 2008 și a fost inițial obligatoriu pentru angajații sub 35 de ani și opțional pentru cei între 35 și 45 de ani. Fondurile Pilon II au înregistrat un randament total de peste 260%, echivalent cu aproximativ 7,8% anual, depășind inflația medie anuală de 4,3%, ceea ce oferă un randament real de circa 3,5%.

Comparativ cu Pilonul I, Pilonul II oferă clar avantaje, dar volumul contribuțiilor este semnificativ mai mic: doar 4,75% din salariul brut, față de 20,25% pentru sistemul public. Drept urmare, deși randamentul este ridicat, suma acumulată rămâne limitată.

Vicepreședintele CFA susține că majorarea contribuției la Pilonul II, prin transferul unei părți din Pilonul I, ar fi soluția pentru creșterea pensiilor, dar guvernele anterioare au amânat sistematic această măsură.

Se discută introducerea unor noi reguli privind plata pensiilor private, care să ofere:

-posibilitatea de a retrage un lump sum de până la 25% la pensionare;

-opțiunea de rente viagere;

-posibilitatea plăților programate pe până la 10 ani, cu dobândă inclusă.

Comparativ cu alte țări europene, procentul de 25% este mediu. În Germania și Olanda, procentul este 0% sau 10%, iar în Italia, Croația și Luxemburg variază între 15% și 50%. Unele state permit retragerea a 100% din suma acumulată, însă de regulă aplică impozitarea standard.

Această abordare este justificată, deoarece sumele rămase în sistem sunt investite, în mare parte, în titluri de stat românești, contribuind la finanțarea deficitului bugetar. Pilonul II este al doilea mare investitor în titluri de stat după sistemul bancar.

Taxarea pensiilor în România este considerată excesivă, suprataxând atât munca activă, cât și veniturile din pensii. Noul sistem de plăți eșalonate pe 10 ani, spre deosebire de situația actuală, va include dobândă, oferind predictibilitate pensionarilor și protejând sumele acumulate.

Vicepreședintele CFA România concluzionează că discuția despre sistemul de pensii trebuie să se concentreze pe alegerea unui echilibru între solidaritate socială și eficiență economică. Dezvoltarea Pilonului II, prin creșterea contribuțiilor și prin reguli flexibile de retragere, poate asigura venituri relevante și predictibile pentru pensionari, evitând astfel problemele structurale ale sistemului public.