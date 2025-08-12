Politica Proiectul de lege privind pensiile private, amânat după controversele majore







Pensiile private rămân momentan neafectate de modificările anunțate în noul proiect de lege, după ce autoritățile au decis amânarea acestuia pe termen nedeterminat, pe fondul unor controverse politice și sociale. Peste 9 milioane de români ar fi fost influențați de noile reguli propuse, care vizau limitarea retragerilor din Pilonul II și Pilonul III.

Proiectul de lege privind pensiile private a fost prezentat ca o măsură de aliniere la standardele europene. Documentul prevedea ca, la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiarii să nu mai poată retrage integral economiile acumulate, ci să primească lunar maximum 25% din sumă, pentru o perioadă de până la 10 ani.

Decizia de amânare a venit după ce mai mulți parlamentari și reprezentanți ai societății civile au criticat restricțiile propuse. O parte dintre membrii USR au anunțat că nu vor susține proiectul în forma actuală, invocând dreptul cetățenilor de a dispune liber de sumele economisite.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a susținut că modificările propuse pentru pensiile private au ca scop protejarea stabilității financiare a sistemului. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat că există riscul ca sute de mii de români să își retragă simultan banii, ceea ce ar putea destabiliza fondurile.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că legea nu prevede confiscarea sumelor, ci doar reglementarea modului de plată. Potrivit acestuia, fondurile de pensii private sunt „foarte lichide” și capabile să facă față oricăror solicitări, inclusiv vârfurilor de plată.

În forma actuală, proiectul limitează retragerea integrală a banilor și introduce plata eșalonată, ceea ce ar putea schimba modul în care românii își planifică veniturile la pensie. Susținătorii măsurii afirmă că tranșele lunare pot oferi o protecție financiară sporită și pot reduce riscul ca economiile să fie cheltuite rapid.

Criticii susțin însă că impunerea unor limite pentru pensiile private diminuează libertatea individuală și poate scădea atractivitatea Pilonului II și Pilonului III, ducând la o reducere a contribuțiilor voluntare.

Amânarea proiectului deschide calea unor consultări publice mai ample și lasă timp pentru revizuirea prevederilor contestate. În lipsa unei legi noi, românii pot în continuare să își retragă banii integral sau în tranșe, pe o perioadă de maximum cinci ani, potrivit digi24.ro.