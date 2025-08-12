Social Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Se fac confuzii mari. Haideți să ne uităm cum funcționează în alte țări







Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, a intervenit în dezbaterea privind modificarea Pilonului II de pensii, un proiect pus deocamdată pe pauză de Guvern, fără un calendar clar pentru reluarea discuțiilor.

Mugur Isărescu a subliniat că sistemul pensii private nu este o invenție recentă, amintind că discuțiile pe această temă au început încă din anul 2000. El a atras atenția asupra confuziilor apărute în spațiul public, precizând că un fond de pensii private nu funcționează precum un depozit bancar.

„Haideți să ne uităm cum funcționează în alte țări. N-am descoperit noi sistemul de pensii privat. Discuția pe sistemul de pensii private e de pe vremea mea, din anul 2000. Se fac confuzii mari, am auzit că cineva a zis e ca un depozit bancar. Nu e ca un depozit bancar”, arată guvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, legea prevede că retragerile se fac prin plăți eșalonate, menite să completeze pensia publică, nu să fie încasate integral.

„Legea spune așa: retragerile sau folosirea banilor se face prin plata eșalonată de pensii, deci scopul era ca la sistemul public să adauge o sumă la pensiile publice, deci plățiile se fac eșalonat”, a adăugat Isărescu.

Un proiect de hotărâre aflat pe masa Guvernului prevede schimbări majore pentru deponenții din Pilonul II de pensii. Conform documentului, la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiarii nu vor mai putea retrage integral economiile acumulate, ci doar 25% din sumă, restul urmând să fie plătit lunar, pe tot parcursul vieții.

Măsura a stârnit critici dure din partea opoziției și a unor foști oficiali. Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a subliniat că banii din Pilonul II reprezintă proprietate privată și ar trebui tratați ca atare. Acesta a acuzat administratorii fondurilor de pensii private că fac lobby pentru adoptarea restricției, întrucât comisioanele lor depind de activele gestionate, iar statul ar urmări, la rândul său, să-și acopere deficitul bugetar. Executivul respinge însă acuzațiile de confiscare a fondurilor.

Recent, Ilie Bolojan a precizat că Guvernul nu ia bani din Pilonul II, ci propune doar o nouă modalitate de plată, în tranșe, pentru a completa pensia publică.

Premierul a argumentat că, odată cu creșterea considerabilă a numărului de pensionari estimată pentru anul 2030, această măsură este esențială pentru menținerea stabilității sistemului de pensii.

„Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu şi plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie”, a spus Bolojan.