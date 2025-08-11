Economie Informații de ultimă oră despre pensiile a milioane de români. Detalii despre noile reguli







Peste 9 milioane de români care contribuie la pensiile private, atât Pilonul II (obligatoriu), cât și Pilonul III (facultativ), vor avea reguli noi privind modul de retragere a banilor după pensionare. Potrivit unui proiect de lege discutat recent la Guvern, în loc să poată retrage întreaga sumă acumulată imediat, ei vor putea primi maxim 25% din bani o singură dată, iar restul va fi plătit lunar pe întreaga durată a vieții.

Există o excepție: dacă în cont se află o sumă mai mică decât echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public (aproximativ 15.372 lei la finalul anului trecut), atunci se va putea încasa toată suma deodată, așa cum se întâmplă în prezent.

În acest context, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că în prezent „nu există nicio problemă legată de plata pensiilor private”. El a mai spus că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” și pot face față plăților „fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni”.

Radu Crăciun a atras atenția asupra riscului ca participanții la sistemul de pensii să ia decizii nepotrivite din cauza informațiilor „care nu sunt de o calitate foarte bună”. El a oferit un exemplu concret: „Sunt participanți care au ales să-și retragă banii eșalonat și care, panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă toți banii deodată. Aceasta înseamnă un cost suplimentar, o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăților eșalonate.”

Potrivit președintelui Asociației, oamenii „trebuie ajutați să ia decizii corecte pe baza unor informații corecte și complete”. El a subliniat că „miza furnizării de informații corecte oamenilor” este esențială pentru evitarea unor decizii care ar putea duce la pierderi financiare.

Radu Crăciun a explicat că „legea are un impact neutru asupra sistemului de pensii private”. El a precizat că, indiferent dacă legea este aplicată sau nu, banii din fondurile de pensii private vor fi plătiți în mod unic, la momentul pensionării: „Nu se pune problema unei amânări a plăților pentru ca administratorii să beneficieze mai mult timp de acești bani”.

Președintele Asociației a mai explicat că administratorii „nu vor beneficia mai mult timp de acești bani”, deoarece fondurile respective vor ieși din sistemul de pensii private către fondurile de plată, „așa cum se întâmplă și în prezent”. „Nu există nicio diferență, niciun motiv pentru administratori să susțină o variantă sau alta,” a completat el.

Radu Crăciun a mai spus că legea privind plata pensiilor private „nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilității sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți”.

„Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față fără nicio problemă plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni,” a conchis președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să ”nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”: „Oricum, proiectul va mai suporta dezbateri şi va fi trimis Parlamentului.

Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu, şi plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie.

Şi atunci luând modelul din toate ţările europene, aici sunt nişte date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea că atunci când ajungi în această situaţie să poţi să scoţi 25% din bani, dacă doreşti, iar diferenţa să-i distribui pe următorii 10 ani. S-a luat 10 ani de zile în aşa fel încât să se acopere durata de viaţă medie în România şi acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri”.