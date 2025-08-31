Politica

AUR intră la atac: val de moțiuni de cenzură contra lui Ilie Bolojan

AUR intră la atac: val de moțiuni de cenzură contra lui Ilie BolojanSursa foto: George Simion /Facebook
Din cuprinsul articolului

Consiliul Național de Conducere al AUR a decis, la începutul noii sesiuni parlamentare, să lanseze o ofensivă politică împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. Formațiunea de opoziție susține că premierul își reduce relația cu Legislativul la o simplă formalitate prin repetatele asumări de răspundere pe proiectele legislative.

AUR, ofensivă politică împotriva Guvernului

Premierul este așteptat în Parlament cu a doua parte a pachetului de măsuri fiscale, restructurat în șase legi distincte. Guvernul intenționează să le treacă prin procedura angajării răspunderii, metodă contestată de opoziție.

Ilie Bolojan, Guvern

Sursa foto: gov.ro

„Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, se arată într-un comunicat al AUR.

Atrage atenția asupra alegerilor parțiale

Formațiunea mai atrage atenția că lipsa unei date stabilite pentru alegerile parțiale din București reprezintă o încălcare a normelor democratice.

În opinia partidului condus de George Simion, amânarea scrutinului „calcă în picioare legislația electorală” și privează bucureștenii de dreptul de a-și alege primarul. „Indiferent de simpatiile politice, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege și de a fi ales”, transmite conducerea partidului.

Un alt punct de critică vizează situația lui Călin Georgescu, pe care AUR îl consideră victima unor abuzuri judiciare.

Călin Georgescu și George Simion

Sursa foto: Facebook/George Simion

„Este inacceptabil ca justiția să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care și-a exprimat opiniile și a atras atenția asupra problemelor reale ale României și care a fost votat de milioane de români”, se precizează în mesajul oficial.

AUR nu renunță

În acest context, AUR a anunțat că va apela la toate mijloacele parlamentare pentru a bloca măsurile Guvernului. Liderii partidului spun că vor iniția moțiuni simple împotriva miniștrilor considerați responsabili pentru „haosul administrativ”, dar și moțiuni de cenzură pentru a pune presiune pe premier și pe coaliția aflată la putere.

„Așa cum am promis, vom depune moțiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan”, arată comunicatul formațiunii. Conducerea partidului insistă că AUR va rămâne „consecvent în apărarea democrației, a drepturilor cetățenești și a intereselor naționale”.

