Monden Fosta parteneră a lui Dinu Patriciu, Melanie Chen, revine. Ce face cu moștenirea de 250 de milioane de euro







Ultima parteneră a lui Dinu Patriciu a dispărut din spațiul public timp de mai mulți ani, după ce a primit moștenirea estimată la 240 de milioane de euro. Recent, ea a revenit, după ce a înființat o nouă fundație.

Melanie Chen, ultima parteneră a lui Dinu Patriciu, a dispărut din spațiul public după ce a primit moștenirea de 240 de milioane de euro. Recent, s-a aflat că a înființat o fundație „non-profit” dedicată energiei.

Deși este prezentată ca o fundație „non-profit”, membrii plătesc până la 2.000 de dolari pe an. Melanie, care a făcut parte din conducerea unei companii unde Dinu Patriciu era acționar, s-a mutat în Caraibe după moartea omului de afaceri, iar în 2024 a lansat afacerea dedicată promovării energiei regenerabile, potrivit Spynews.

Melanie Chen. Sursa foto: Captură de ecan caribbeanenergychamber.org

Femeia, originară din Republica Trinidad și Tobago, a fost singura care a moștenit o avere considerabilă după moartea lui Dinu Patriciu. Cu câteva luni înainte de a se stinge, acesta i-a donat tablouri evaluate la două milioane de euro și o companie de sute de milioane.

În plus, Patriciu a inclus-o în testament, menționând că Melanie Chen urma să primească 12,5% din averea sa. În paralel, fosta soție și fiicele miliardarului au deschis un proces pentru moștenire.

Miliardarul Dinu Patriciu a murit pe 19 august 2014, la Londra, din cauza unei infecții pulmonare. Suferea de cancer la ficat și trecuse printr-un transplant. În ultima perioadă a vieții, a fost sprijinit de fiicele sale, Ana și Maria, dar și de Melanie. La acel moment, femeia locuia în Marea Britanie și lucrase la compania Morgan Stanley. Ulterior, a intrat în conducerea DP Holding din Londra, compania lui Patriciu.

Fostul om de afaceri se afla în proces de divorț de Dana, soția alături de care trăise aproape două decenii. Ea ceruse împărțirea averii, estimată la circa trei miliarde de euro. Patriciu a intentat acțiunea de divorț, însă a murit înainte ca procesul să se încheie.