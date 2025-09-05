International Joe Biden a fost operat pentru eliminarea celulelor canceroase







Fostul președinte american Joe Biden a suferit o intervenție pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce fusese diagnosticat cu cancer de prostată. Operația, realizată prin procedura Mohs, o tehnică utilizată frecvent pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele, a fost confirmată joi de biroul său pentru NBC News

Potrivit informațiilor transmise de biroul personal al fostului președinte, Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a trecut recent printr-o operație Mohs, o procedură medicală specializată care presupune îndepărtarea straturilor succesive de țesut cutanat până când nu mai sunt detectate celule canceroase. Intervenția are o rată de succes ridicată și este utilizată în special pentru carcinomul bazocelular, una dintre cele mai răspândite forme de cancer de piele.

Momentul exact al operației nu a fost făcut public, însă Biden a fost fotografiat la finalul lunii august, la ieșirea dintr-o biserică din Greenville, Delaware, cu o incizie vizibilă pe cap.

În urma acelei intervenții din 2023, medicul său personal, dr. Kevin O’Connor, a precizat că biopsia a confirmat prezența unui carcinom bazocelular, însă a subliniat că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și că „nu a fost nevoie de tratament suplimentar”. Situația a fost considerată atunci sub control, dar revenirea problemelor dermatologice subliniază fragilitatea stării de sănătate a lui Biden.

Nu doar Joe Biden s-a confruntat cu astfel de afecțiuni. Fosta primă doamnă Jill Biden a trecut și ea prin intervenții chirurgicale similare în 2023, când medicii i-au îndepărtat două leziuni canceroase, una situată deasupra ochiului și cealaltă pe piept. În ambele cazuri, biopsiile au confirmat că era vorba tot de carcinom bazocelular.

Problemele de sănătate ale lui Joe Biden, accentuate de recentele intervenții pentru îndepărtarea celulelor canceroase, se adaugă unui context politic delicat. După prestația considerată slabă la dezbaterea electorală din iunie 2024, numeroși membri ai Partidului Democrat și-au exprimat deschis îngrijorările privind capacitatea sa de a continua cursa pentru un nou mandat.

La doar câteva săptămâni după acea dezbatere, Biden și-a retras oficial candidatura la alegerile prezidențiale, invocând atât motive personale, cât și necesitatea de a sprijini un alt lider capabil să înfrunte provocările momentului.