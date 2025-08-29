International Trump a decis anularea protecției suplimentare a Secret Service pentru Kamala Harris







Președintele american Donald Trump ar fi anulat joi protecția extinsă din partea Secret Service a fostei vicepreședinte Kamala Harris, care fusese extinsă anterior printr-un ordin semnat de fostul președinte Joe Biden. Decizia ar fi fost comunicată oficial printr-o scrisoare pe care CNN susține că a văzut-o, și ar intra în vigoare de la 1 septembrie 2025.

Președintele Donald Trump a emis joi un memorandum către Secret Service prin care cere încetarea oricăror proceduri de securitate suplimentare pentru Kamala Harris. Potrivit legislației federale, Kamala Harris, în calitate de fost vice-președinte, a beneficiat de șase luni de protecție după ce și-a părăsit funcția.

Fostul președinte Joe Biden semnase anterior un ordin prin care perioada de protecție era extinsă cu un an. Informația a fost păstrată secret până acum.

Scrisoarea semnată de Trump, denumită „Memorandum pentru Secretarul Securității Interne”, menționează că „se autorizează întreruperea oricăror proceduri legate de securitate autorizate anterior prin Memorandumul Executiv, dincolo de cele cerute de lege, pentru următoarea persoană. începând cu 1 septembrie: Kamala D. Harris.

Anularea protecției extinse de Joe Biden a Kamalei Harris vine înaintea unui turneu de lansare a cărții lui Harris, „107 Days”, programat pe 23 septembrie. Protecția Secret Service nu se limitează doar la prezența fizică a agenților, ci include analiza constantă a amenințărilor, monitorizarea agenților și supravegherea conturilor de socializare și instrumentelor electronice.

Reamintim că, în urmă cu un an, Kamala Harris i-a luat locul lui Joe Biden în postura de candidat al stângii americane la președinția Statelor Unite ale Americii.

Decizia ar fi fost luată din cauza vârstei, stării de sănătate și capacităților cognitive a fostului președinte, dar și pe fondul sondajelor care arătau că Biden ar pierde, cu certitudine, alegerile în fața lui Donald Trump.

Până la urmă, nici candidatura Kamalei Harris nu le-a adus victoria dorită Democraților, aceasta fiind învinsă la un scor confortabil de Donald Trump, care a devenit președinte.

După ce a pierdut cursa pentru Casa Albă, s-a vorbit despre o candidatură a Kamalei Harris la funcția de guvernator al Californiei, dar fosta vicepreședintă a renunțat la această cursă.