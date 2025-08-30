Monden Momente cumplite pentru Gordon Ramsay. Celebrul chef a fost diagnosticat cu cancer







Gordon Ramsay (58 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți chefi din lume, a trecut printr-o perioadă extrem de complicată. Scoțianul a postat un mesaj de mulțumire pentru personalul medical care a avut grijă de el, într-un moment critic, după cum anunță theguardian.com.

El a anunțat public, într-o postare publicată pe Instagram, că a urmat un tratament pentru îndepărtarea cancerului de piele. Ramsay a fost operat de carcinom bazocelular, o formă de cancer de piele non-melanom. O fotografie arăta pansamentele de sub ureche, în locul în care a suferit intervenția chirurgicală.

„Sunt recunoscător și apreciez enorm echipa incredibilă de la The Skin Associates. Le mulțumesc pentru reacția lor rapidă în tot ce a însemnat îndepărtarea acestui carcinom bazocelular, vă mulțumesc”, a transmis Gordon, conform sursei citate.

„Nu uitați să vă luați crema de protecție solară în acest weekend, vă promit că nu e un lifting facial. Aș avea nevoie de o rambursare”, a glumit cheful.

Ramsay a primit foarte multe mesaje de susținere de la prieteni celebri, printre care Robert Rinder, care a postat un emoji în formă de inimă. Fiica lui Ramsay, Holly, a scris „te iubesc, tată”, alături de un emoji în formă de inimă.

„Mă bucur să aud că ești bine, Gordon, și îți mulțumesc că ai sensibilizat publicul cu privire la importanța protecției împotriva razelor solare”, a fost un comentariu postat de organizația caritabilă Cercetarea Cancerului, din Marea Britanie.

„Căutați umbra. Protejațivă la umbră și folosiți din plin crema de protecție solară”, a continuat mesajul respectiv. Carcinomul bazocelular este o formă de cancer de piele non-melanom, care apare în stratul superior al pielii și este cauzat în principal de radiațiile ultraviolete provenite de la soare și utilizate în solarele artificiale, după cum spun specialiștii.