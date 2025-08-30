Sport

Superliga. Dinamo - Hermannstadt, ora 21.30. Meciul zilei în campionatul intern

Superliga. Dinamo - Hermannstadt, ora 21.30. Meciul zilei în campionatul internDinamo. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Superliga. Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc în această seară, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în etapa a 8-a a campionatului intern. „Roș-albii” au avut un început încurajator de sezon și sunt pe locul al 6-lea cu un total de 12 puncte. Sibienii au adunat 7 puncte și se află pe poziția a 11-a.

Superliga. Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc pe Arena Națională

„Echipa este în formă bună după cele 4 meciuri și 10 puncte, după victoria de la Cluj. Echipa are moral bun și este la un nivel bun. Nu putem conta Mărginean și Perica. Se pregătesc individual. După pauza competițională, totul va fi bine și vom putea conta pe el.

Am mult respect pentru Măldărășanu. Au câștigat meciul trecut cu Farul. Au jucat bine. Avem un meci greu. Trebuie să fim la cel mai bun nivel și să luăm trei puncte în fața suporterilor”, a spus antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, Zeljko Kopici.

Arena Națională

Arena Națională. Sursa foto: Instagram

Dinamo - Hermannstadt, echipe probabile

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Karamoko, Ikoko Antrenor: Zeljko Kopic

Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă
Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă
Reality show-ul care a captivat România. A schimbat viața multor persoane
Reality show-ul care a captivat România. A schimbat viața multor persoane

Hermannstadt: Cabuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș Antrenor: Marius Măldărășanu

Stadion: Arena Națională

Arbitru: Andrei Moroiță // Asistenți: Andrei Constantinescu, Valentin Dumitru Arbitru VAR: Florin Andrei // Asistent VAR: Mircea Grigoriu

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:07 - Ceaușescu și fascinația balconului
16:59 - Superliga. Dinamo - Hermannstadt, ora 21.30. Meciul zilei în campionatul intern
16:51 - Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi
16:43 - Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă
16:31 - O starletă din showbiz se mărită în închisoare: Am zile în care plâng
16:25 - Birocrație la nunți: ANAF cere date despre miri, invitați și cheltuieli

Proiecte speciale