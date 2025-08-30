Sport Superliga. Dinamo - Hermannstadt, ora 21.30. Meciul zilei în campionatul intern







Superliga. Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc în această seară, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în etapa a 8-a a campionatului intern. „Roș-albii” au avut un început încurajator de sezon și sunt pe locul al 6-lea cu un total de 12 puncte. Sibienii au adunat 7 puncte și se află pe poziția a 11-a.

„Echipa este în formă bună după cele 4 meciuri și 10 puncte, după victoria de la Cluj. Echipa are moral bun și este la un nivel bun. Nu putem conta Mărginean și Perica. Se pregătesc individual. După pauza competițională, totul va fi bine și vom putea conta pe el.

Am mult respect pentru Măldărășanu. Au câștigat meciul trecut cu Farul. Au jucat bine. Avem un meci greu. Trebuie să fim la cel mai bun nivel și să luăm trei puncte în fața suporterilor”, a spus antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, Zeljko Kopici.

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Karamoko, Ikoko Antrenor: Zeljko Kopic

Hermannstadt: Cabuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș Antrenor: Marius Măldărășanu

Arbitru: Andrei Moroiță // Asistenți: Andrei Constantinescu, Valentin Dumitru Arbitru VAR: Florin Andrei // Asistent VAR: Mircea Grigoriu