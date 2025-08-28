Sport Dinamo a dat lovitura anului și a făcut transfer din Premier League







Adrian Mazilu (19 ani), considerat unul dintre cei mai promițători tineri atacanți români, a semnat oficial cu Dinamo București, notează Digi Sport.

După doi ani dificili în Anglia, la Brighton & Hove Albion, unde nu a reușit să se impună la echipa mare, fotbalistul va evolua în SuperLiga României pentru prima dată la o altă echipă decât Farul Constanța.

Dinamo a plătit 450.000 de euro pentru achiziționarea a 40% din drepturile federative ale jucătorului. Transferul s-a realizat după ce „Câinii Roșii” au ajuns la o înțelegere atât cu fotbalistul, cât și cu oficialii clubului englez.

Conform clauzelor din contract:

Dinamo deține acum 40% din drepturile federative ale lui Mazilu.

Clubul bucureștean are opțiunea de a cumpăra și alte procente în viitor, pe modelul înțelegerilor semnate în trecut de Rayo Vallecano și Villarreal pentru Andrei Rațiu .

Brighton va încasa 30% dintr-un eventual transfer viitor al atacantului.

Englezii au inclus și o clauză de răscumpărare: în cazul în care vor dori să-l readucă, vor plăti 1 milion de euro.

Transferat de la Farul Constanța la Brighton în urmă cu doi ani, Mazilu nu a reușit să bifeze niciun minut pentru echipa de seniori din Premier League. Evoluția sa a fost marcată de împrumuturi și probleme medicale:

Ianuarie 2023 – Iunie 2023: Împrumutat la Farul , unde a bifat ultimele luni de contract înainte de plecarea definitivă în Anglia.

Sezonul 2023/2024: Trimisi la Vitesse Arnhem , în Eredivisie. A jucat doar 66 de minute în patru apariții , fără gol sau pasă decisivă.

Sezonul 2024/2025: Rămas la Brighton, dar accidentările repetate l-au împiedicat să joace.

Acum, revenirea în SuperLiga este privită de Dinamo ca o oportunitate de relansare atât pentru cariera fotbalistului, cât și pentru echipă.

Lansat de Gheorghe Hagi la Farul Constanța, Adrian Mazilu a impresionat în SuperLiga 2022/2023, când a contribuit decisiv la câștigarea titlului de către echipa dobrogeană. Evoluțiile sale spectaculoase au atras atenția cluburilor din Europa, iar Brighton a investit în transferul său, sperând într-o adaptare rapidă.

Totuși, lipsa de minute la seniori și problemele fizice au întârziat ascensiunea jucătorului. Odată cu revenirea în România, Mazilu are șansa de a-și recăpăta forma și încrederea, iar Dinamo mizează pe talentul său pentru a urca în clasament.