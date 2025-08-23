Sport Dinamo a învins la Cluj. Victorie cu gol pe final și locul 5 în Superligă







Dinamo București a reușit sâmbătă seara o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, pe terenul Universității Cluj, în etapa a șaptea din Superligă.

Partida de pe Cluj Arena a început prudent, ambele echipe preferând siguranța defensivă. Universitatea a avut prima ocazie notabilă în minutul 26, când Opruț a șutat periculos, dar portarul Chirilă a intervenit salvator. Gazdele au continuat să caute drumul spre poarta adversă, însă Nistor a trimis pe lângă în minutul 38.

De partea cealaltă, Dinamo nu a reușit să pună mari probleme în atac în primele 45 de minute, scorul pauzei fiind 0-0.

În repriza secundă, Universitatea a încercat să pună presiune prin șutul puternic al lui Chipciu, respins de Epassy în corner. Dinamo a avut un moment de bucurie în minutul 82, când Rareș Pop a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Oaspeții nu au renunțat însă la luptă. În minutul 89, Alexandru Pop, intrat pe parcurs, a înscris printre picioarele lui Chirilă și a adus victoria alb-roșilor. Scor final: Universitatea Cluj – Dinamo 0-1.

Pentru Dinamo este a treia victorie a sezonului. Cu 12 puncte acumulate, echipa lui Zeljko Kopic urcă pe locul 5 în clasamentul Superligii. Universitatea Cluj rămâne pe poziția a 8-a, cu 9 puncte.

Universitatea Cluj: I. Chirilă – Mikanovic, D. Codrea, Artean, Chipciu – G. Simion (Macalou 46), Bic – Murgia (Capradossi 46), D. Nistor, A. Gheorghiţă (Miguel Silva 46) – Lukic. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Dinamo: Epassy – Ikoko (Sivis 59), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Kyriakou, Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Al. Pop 77), Karamoko, Al. Musi (Caragea 67). Antrenor: Zeljko Kopic.

Cartonaşe galbene: A. Gheorghiţă (2), G. Simion (24), Lukic (46) / Al. Musi (15), K. Boateng (48), Caragea (69).

Arbitri: George Găman - Imre-Laszlo Bucsi, Florian Vişan. Arbitri VAR: Iulian Dima - Sebastian Gheorghe.