Sport Record istoric pentru Cristiano Ronaldo: 100 de goluri în patru campionate diferite







Cristiano Ronaldo a evoluat sâmbătă în finala Supercupei Arabiei Saudite, în care a marcat din penalty în minutul 41, golul cu numărul 100 pentru echipa sa, Al Nassr, în meciurile oficiale. Cu această performanță, lusitanul a devenit primul jucător din istorie care a reușit să înscrie 100 de goluri pentru patru cluburi diferite din patru țări diferite, potrivit news.ro.

Ronaldo a înscris până acum 450 de goluri pentru Real Madrid în campionatul spaniol, 145 pentru Manchester United în Premier League, 101 pentru Juventus Torino în Serie A și 100 pentru Al Nassr în Arabia Saudită. În plus, atacantul portughez are 138 de goluri pentru echipa națională a Portugaliei.

Finala s-a încheiat la egalitate, 2-2, după timpul regulamentar de joc, iar Al Nassr a pierdut apoi la loviturile de departajare, scor 5-3, în fața echipei Al Ahli. Supercupa Arabiei Saudite reunește campioana ligii și câștigătoarea Cupei Regelui, oferind un trofeu de prestigiu înaintea debutului sezonului competițional.

În afara terenului, Cristiano Ronaldo este logodit și pregătește nunta cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are două fiice: Alana Martina (născută în noiembrie 2017) și Bella Esmeralda (născută pe 18 aprilie 2022). Într-un mesaj recent, fotbalistul a declarat: „Îi spun mereu: ‘Când vom avea acel click’. Ar putea fi într-un an, în șase luni sau într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”.

Chiar luni, Georgina a postat pe Instagram o fotografie a mâinii ei cu un inel de logodnă uriaș, însoțit de mesajul: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”. Fotografia o surprinde alături de CR7, cel mai probabil într-un dormitor, pe un pat cu așternuturi albe. În serialul „Eu sunt Georgina”, difuzat pe Netflix între 2022 și 2023, ea a vorbit despre căsătorie, explicând că „problema nu este la ea”.