Sport Superliga, etapa a 7-a. Rezultatele și clasamentul. Meciurile de duminică, 24 august







Etapa a 7-a din Superliga 2025-2026 a început vineri, 22 august, și se desfășoară până luni, 25 august. Primele meciuri au adus deja surprize și goluri spectaculoase: UTA și Unirea Slobozia au remizat la Arad,

Rapid a câștigat derby-ul bucureștean cu Metaloglobus, iar Botoșani s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Csikszereda. Sâmbătă, Dinamo a dat lovitura la Cluj, cu un gol decisiv marcat în ultimele minute. Runda continuă duminică, cu partide tari pentru podium – Oțelul primește vizita campioanei CFR Cluj, Craiova joacă pe teren propriu cu Petrolul, iar FCSB caută să revină în formă în fața lui FC Argeș. Etapa se va încheia luni seară, la Sibiu, cu duelul Hermannstadt – Farul Constanța.

AFC UTA Arad – AFC Unirea 04 Slobozia 1-1 (1-0), Arena Francisc Neuman – Arad Marcatori: Valentin Costache (36 – penalty) / Daniel Șerbănică (90+2). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei). VAR: Sorin Costreie (Voluntari).

FC Metaloglobus București – FC Rapid București 1-2 (1-2), Arena 1 – Clinceni Marcatori: Ely Fernandes (43) / Constantin Grameni (16), Elvir Koljic (21). Arbitru: Radu Petrescu. VAR: Cristina Mariana Trandafir (București).

AFC Botoșani – FK Csikszereda 3-1 (1-0), Stadion Municipal – Botoșani Marcatori: Enriko Papa (26), Zoran Mitrov (76 – penalty), Ștefan Bodișteanu (82) / Ervin-Raul Bakos (85). Arbitru: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca). VAR: Szabolcs Kovacs (Carei).

FC Universitatea Cluj – FC Dinamo București 0-1 (0-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca Marcator: Alexandru Mihai Pop (89).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova). VAR: Iulian Dima (București).

ACS Oțelul Galați – FC CFR 1907 Cluj (Stadion Oțelul – Galați, 16:15)

Universitatea Craiova – FC Petrolul Ploiești (Stadion Ion Oblemenco – Craiova, 18:30)

FC FCSB – FC Argeș (Arena Națională – București, 21:30)

Luni, 25 august

AFC Hermannstadt – FC Farul Constanța (Stadion Municipal – Sibiu, 19:00)

loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Craiova 6 5 1 0 14-8 16 2 Rapid Bucureşti 7 4 3 0 12-6 15 3 UTA Arad 7 3 4 0 11-8 13 4 FC Botoşani 7 3 3 1 15-8 12 5 FC Dinamo Bucureşti 7 3 3 1 10-8 12 6 Unirea Slobozia 7 3 2 2 11-9 11 7 Farul Constanţa 6 3 1 2 9-8 10 8 Universitatea Cluj 7 2 3 2 10-8 9 9 FC Argeş 6 3 0 3 9-9 9 10 Petrolul Ploieşti 6 1 3 2 6-5 6 11 Oţelul Galaţi 6 1 3 2 5-7 6 12 CFR Cluj 5 1 2 2 8-10 5 13 FCSB 6 1 2 3 8-10 5 14 FC Hermannstadt 6 0 4 2 6-8 4 15 Metaloglobus 7 0 1 6 6-16 1 16 FK Csikszereda 6 0 1 5 6-18 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte