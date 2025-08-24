Sport

Superliga, etapa a 7-a. Rezultatele și clasamentul. Meciurile de duminică, 24 august

Superliga, etapa a 7-a. Rezultatele și clasamentul. Meciurile de duminică, 24 augustSursa foto: Facebook/FCSB
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Etapa a 7-a din Superliga 2025-2026 a început vineri, 22 august, și se desfășoară până luni, 25 august. Primele meciuri au adus deja surprize și goluri spectaculoase: UTA și Unirea Slobozia au remizat la Arad,

Rapid a câștigat derby-ul bucureștean cu Metaloglobus, iar Botoșani s-a impus  pe teren propriu în fața celor de la Csikszereda. Sâmbătă, Dinamo a dat lovitura la Cluj, cu un gol decisiv marcat în ultimele minute. Runda continuă duminică, cu partide tari pentru podium – Oțelul primește vizita campioanei CFR Cluj, Craiova joacă pe teren propriu cu Petrolul, iar FCSB caută să revină în formă în fața lui FC Argeș. Etapa se va încheia luni seară, la Sibiu, cu duelul Hermannstadt – Farul Constanța.

Superliga. Rezultatele partidelor jucate

Vineri, 22 august

AFC UTA Arad – AFC Unirea 04 Slobozia 1-1 (1-0), Arena Francisc Neuman – Arad Marcatori: Valentin Costache (36 – penalty) / Daniel Șerbănică (90+2). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei). VAR: Sorin Costreie (Voluntari).

FC Metaloglobus București – FC Rapid București 1-2 (1-2), Arena 1 – Clinceni Marcatori: Ely Fernandes (43) / Constantin Grameni (16), Elvir Koljic (21). Arbitru: Radu Petrescu. VAR: Cristina Mariana Trandafir (București).

Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români
Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români
Cei mai talentați nativi din Zodiac. Cine iese în evidență
Cei mai talentați nativi din Zodiac. Cine iese în evidență

Sâmbătă, 23 august

AFC Botoșani – FK Csikszereda 3-1 (1-0), Stadion Municipal – Botoșani Marcatori: Enriko Papa (26), Zoran Mitrov (76 – penalty), Ștefan Bodișteanu (82) / Ervin-Raul Bakos (85). Arbitru: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca). VAR: Szabolcs Kovacs (Carei).

FC Universitatea Cluj – FC Dinamo București 0-1 (0-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca Marcator: Alexandru Mihai Pop (89).

Universitatea Cluj-Dinamo

Sursa foto: Facebook/Universitatea Cluj

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova). VAR: Iulian Dima (București).

Duminică, 24 august

ACS Oțelul Galați – FC CFR 1907 Cluj (Stadion Oțelul – Galați, 16:15)

Universitatea Craiova – FC Petrolul Ploiești (Stadion Ion Oblemenco – Craiova, 18:30)

FC FCSB – FC Argeș (Arena Națională – București, 21:30)

Luni, 25 august

AFC Hermannstadt – FC Farul Constanța (Stadion Municipal – Sibiu, 19:00)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Craiova 6 5 1 0 14-8 16 2 Rapid Bucureşti 7 4 3 0 12-6 15 3 UTA Arad 7 3 4 0 11-8 13 4 FC Botoşani 7 3 3 1 15-8 12 5 FC Dinamo Bucureşti 7 3 3 1 10-8 12 6 Unirea Slobozia 7 3 2 2 11-9 11 7 Farul Constanţa 6 3 1 2 9-8 10 8 Universitatea Cluj 7 2 3 2 10-8 9 9 FC Argeş 6 3 0 3 9-9 9 10 Petrolul Ploieşti 6 1 3 2 6-5 6 11 Oţelul Galaţi 6 1 3 2 5-7 6 12 CFR Cluj 5 1 2 2 8-10 5 13 FCSB 6 1 2 3 8-10 5 14 FC Hermannstadt 6 0 4 2 6-8 4 15 Metaloglobus 7 0 1 6 6-16 1 16 FK Csikszereda 6 0 1 5 6-18 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români
07:55 - Copiii și animalele de companie, trecuți la întreținere. Ce prevede noul proiect
07:49 - Saloane uimitoare și bugete uriașe. Cât te costă o nuntă în România în 2025
07:42 - Cafenelele care schimbă Chișinăul. Business de milioane dintr-o ceașcă de cafea
07:31 - Cei mai talentați nativi din Zodiac. Cine iese în evidență
07:22 - Laptopul devine pașaport. Românii cuceresc joburile internaționale de acasă

Proiecte speciale