Mihai Teja, după meciul Metaloglobus-Rapid: Jucăm, jucăm, dar punctele nu vin

Mihai Teja, după meciul Metaloglobus-Rapid: Jucăm, jucăm, dar punctele nu vinMihai Teja. Sursa foto: Arhiva EVZ
La finalul partidei, antrenorul Mihai Teja a oferit câteva declarații legate de prestația echipei sale care a pierdut cu 1-2, în fața Rapidului, la Clinceni, în etapa a 7-a din SuperLigă. După această etapă, formația bucureșteană rămâne cu un singur punct acumulat în clasament, după șapte meciuri jucate în actuala ediție de campionat.

Antrenorul formației Metaloglobus București, Mihai Teja, a tras câteva concluzii după înfrângerea cu 1-2 în fața Rapidului, exprimându-și încrederea în progresul echipei, dar și necesitatea unor întăriri în lot.

Tehnicianul consideră că formația sa se află pe un drum ascendent, în ciuda rezultatelor: „Luăm partea pozitivă din acest meci. Sunt mândru de băieţi, echipa creşte. Am luat două goluri foarte uşor, din câteva neatenţii. După, a trebuit să alergăm după egalare. Eu sunt mândru de băieţi, chiar dacă nu am câştigat până acum”.

Mihai Teja nu ascunde faptul că este nevoie de jucători capabili să schimbe soarta meciurilor: „Trebuie să aducem jucători care n-au jucat în ultima perioadă, avem un buget foarte mic. Ne trebuie jucători cu care să completăm lotul”.

Antrenorul a vorbit despre problemele financiare ale clubului

Problemele cu bugetul limitează însă opțiunile clubului în campania de transferuri. Mihai Teja a admis că echipa este nevoită să aducă jucători fără activitate recentă, din cauza constrângerilor financiare.

Mihai Teja, după meciul Metaloglobus-Rapid. Sursa foto: Facebook

Antrenorul spune că bugetul este redus, iar frustrările cresc. Și chiar dacă echipa joacă bine, punctele întârzie să apară, deși mulți recunosc că Metaloglobus practică un fotbal de calitate.

„Am dominat pe Rapid, pe Dinamo. Uşor-uşor trebuie să vină şi punctele. Încercăm să căpătăm mai multă rezistenţă şi să fim mai buni. Această echipă se construieşte. Avem nevoie de atacanţi, de mijlocaşi laterali care să facă diferenţa”, a mai punctat tehnicianul.

Mihai Teja: Nu avem sclipirea necesară să facem diferenţa

Antrenorul echipei Metaloglobus, Mihai Teja, a mai subliniat că după înfrângerea suferită vineri în fața formației Rapid București, echipa sa traversează o perioadă dificilă din cauza resurselor limitate și a lipsei de eficiență în fața porții.

Tehnicianul a subliniat că, deși jocul practicat este apreciat, rezultatele întârzie să apară, ceea ce alimentează frustrarea în interiorul lotului.

„În faţă nu avem sclipirea necesară să facem diferenţa. Din păcate, acesta este bugetul. . Frustarea devine şi mai mare. Jucăm, jucăm, dar punctele nu vin punctele, deşi toţi spun că Metaloglobus joacă un fotbal bun”, a concluzionat Mihai Teja.

Proiecte speciale