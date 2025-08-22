Sport

Pentru echipa asta a așteptat Ianis Hagi atât? Transfer surprinzător anunțat de presa din Turcia

Pentru echipa asta a așteptat Ianis Hagi atât? Transfer surprinzător anunțat de presa din TurciaIanis Hagi. Sursă foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ianis Hagi, „decarul” României de la EURO 2024, este foarte aproape de a semna cu Fatih Karagumruk, potrivit informațiilor apărute în presa turcă. Transferul ar urma să fie oficializat în următoarele ore, iar mijlocașul ofensiv român ar putea intra direct în topul celor mai bine plătiți jucători ai echipei.

Cotidianul Fanatik Istanbul scrie că mutarea este practic finalizată, iar Ianis Hagi va încasa un salariu de 1 milion de euro pe sezon, la care se vor adăuga bonusuri consistente în cazul unei eventuale revânzări.

Interes pentru Ianis Hagi din Est și oferte doar pe foaie din Vest

După despărțirea de Glasgow Rangers la începutul verii, Ianis Hagi a așteptat mai multe săptămâni pentru a analiza diferite oferte din campionatele puternice ale Europei.

În presa internațională au fost vehiculate negocieri cu:

Cifrele care dau peste cap toate calculele lui Bolojan. Topul angajărilor din administrația locală în ultimii 10 ani
Cifrele care dau peste cap toate calculele lui Bolojan. Topul angajărilor din administrația locală în ultimii 10 ani
Povestea neștiută din spatele tragediei de pe A1. Iubirea și organele statului
Povestea neștiută din spatele tragediei de pe A1. Iubirea și organele statului

  • Borussia Monchengladbach (Germania)

  • Genoa (Italia), club patronat de Dan Șucu

  • Legia Varșovia (Polonia)

Totuși, niciuna dintre variante nu s-a concretizat. Conform informațiilor publicate de fanatik.com.tr, Fatih Karagumruk a venit cu cea mai avantajoasă ofertă financiară, iar Ianis a decis să accepte propunerea clubului din Istanbul.

Presa turcă: „Fiul lui Gică Hagi a ajuns la un acord cu Karagumruk”

Jurnaliștii din Turcia pun accent pe faptul că Ianis Hagi este fiul legendarului Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Galatasaray.

Fatih Karagumruk, noua echipă din Trendyol Super Lig, pregătește o mare surpriză în această perioadă de transferuri. Ianis Hagi, fiul legendarului jucător al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagumruk”, scrie Fanatik Istanbul.

Presa turcă subliniază și cifrele foarte bune ale mijlocașului român în tricoul lui Rangers: 20 de goluri și 28 de pase decisive în 130 de meciuri disputate.

Salariul lui Ianis, peste actualul plafon al clubului

În prezent, cel mai mare salariu de la Fatih Karagumruk este de 850.000 de euro anual, sumă încasată de Jure Balkovec (30 de ani), fundaș stânga sloven cu 38 de selecții la națională, transferat recent de la Alanyaspor.

Pe locul al doilea se află Enzo Roco (33 de ani), fundaș central internațional chilian, venit de la Al-Riyadh, cu 600.000 de euro pe sezon.

Ianis Hagi, cu un salariu estimat la 1 milion de euro, ar urma să devină cel mai bine plătit jucător al echipei. De asemenea, românul va încasa un procent dintr-o eventuală sumă de transfer, în cazul în care va fi revândut în viitor.

Ianis Hagi

Ianis Hagi. Sursa foto: facebook / Ianis Hagi

Fatih ar fi a șasea echipă din carieră

Dacă transferul se concretizează, Fatih Karagumruk va deveni al șaselea club din cariera lui Ianis Hagi, după:

  1. Viitorul Constanța

  2. Fiorentina

  3. Genk

  4. Glasgow Rangers

  5. Deportivo Alavés

România, reprezentată puternic în Super Lig

Transferul lui Ianis Hagi ar crește la opt numărul românilor prezenți în prima ligă turcă. În prezent, în Trendyol Super Lig evoluează:

  • Denis Drăguș (Eyupspor)

  • Valentin Mihăilă (Rizespor)

  • Deian Sorescu și Alexandru Maxim (Gaziantep)

  • Marius Ștefănescu (Konyaspor)

  • Ümit Akdağ (Alanyaspor)

  • Daniel Popa (Gençlerbirliği)

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - De ziua de naştere, Irina Rimes şi-a impesionat fanii. Ce surpriză le-a făcut
20:13 - Programul Rabla 2025 a fost publicat. Valoarea ecotichetului pentru electrice și hidrogen
20:07 - Alimentul pe care românii îl cumpără din magazine reprezintă un real pericol pentru oase
20:00 - Ministrul Sănătății promite un centru de mari arși la Timișoara, până la sfârșitul anului
19:47 - Incident major pe aeroportul Sibiu, provocat de un copil cu un laser
19:38 - Impactul ISIS asupra comunităților locale din Puntland. O realitate terifiantă

Proiecte speciale