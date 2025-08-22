Sport Pentru echipa asta a așteptat Ianis Hagi atât? Transfer surprinzător anunțat de presa din Turcia







Ianis Hagi, „decarul” României de la EURO 2024, este foarte aproape de a semna cu Fatih Karagumruk, potrivit informațiilor apărute în presa turcă. Transferul ar urma să fie oficializat în următoarele ore, iar mijlocașul ofensiv român ar putea intra direct în topul celor mai bine plătiți jucători ai echipei.

Cotidianul Fanatik Istanbul scrie că mutarea este practic finalizată, iar Ianis Hagi va încasa un salariu de 1 milion de euro pe sezon, la care se vor adăuga bonusuri consistente în cazul unei eventuale revânzări.

După despărțirea de Glasgow Rangers la începutul verii, Ianis Hagi a așteptat mai multe săptămâni pentru a analiza diferite oferte din campionatele puternice ale Europei.

În presa internațională au fost vehiculate negocieri cu:

Borussia Monchengladbach (Germania)

Genoa (Italia), club patronat de Dan Șucu

Legia Varșovia (Polonia)

Totuși, niciuna dintre variante nu s-a concretizat. Conform informațiilor publicate de fanatik.com.tr, Fatih Karagumruk a venit cu cea mai avantajoasă ofertă financiară, iar Ianis a decis să accepte propunerea clubului din Istanbul.

Jurnaliștii din Turcia pun accent pe faptul că Ianis Hagi este fiul legendarului Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Galatasaray.

„Fatih Karagumruk, noua echipă din Trendyol Super Lig, pregătește o mare surpriză în această perioadă de transferuri. Ianis Hagi, fiul legendarului jucător al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagumruk”, scrie Fanatik Istanbul.

Presa turcă subliniază și cifrele foarte bune ale mijlocașului român în tricoul lui Rangers: 20 de goluri și 28 de pase decisive în 130 de meciuri disputate.

În prezent, cel mai mare salariu de la Fatih Karagumruk este de 850.000 de euro anual, sumă încasată de Jure Balkovec (30 de ani), fundaș stânga sloven cu 38 de selecții la națională, transferat recent de la Alanyaspor.

Pe locul al doilea se află Enzo Roco (33 de ani), fundaș central internațional chilian, venit de la Al-Riyadh, cu 600.000 de euro pe sezon.

Ianis Hagi, cu un salariu estimat la 1 milion de euro, ar urma să devină cel mai bine plătit jucător al echipei. De asemenea, românul va încasa un procent dintr-o eventuală sumă de transfer, în cazul în care va fi revândut în viitor.

Dacă transferul se concretizează, Fatih Karagumruk va deveni al șaselea club din cariera lui Ianis Hagi, după:

Viitorul Constanța Fiorentina Genk Glasgow Rangers Deportivo Alavés

Transferul lui Ianis Hagi ar crește la opt numărul românilor prezenți în prima ligă turcă. În prezent, în Trendyol Super Lig evoluează: