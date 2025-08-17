Sport Ianis Hagi refuză ofertele din Polonia și Turcia. Visează la un transfer într-un campionat de top







Ianis Hagi, în vârstă de 26 de ani, nu are echipă de două luni și jumătate, după ce i-a expirat contractul cu Rangers.

Deși era liber de contract și venea după un sezon bun la Rangers, în care a jucat inclusiv în ambele partide cu Athletic Bilbao din sferturile Europa League, Ianis Hagi nu și-a găsit rapid o nouă echipă, așa cum era de așteptat. Sportivul a primit oferte de la Legia Varșovia și de la câteva echipe din Turcia, însă a ales să nu le accepte.

Publicația poloneză Transfery notează că internaționalul român a preferat să nu se grăbească să semneze cu o nouă echipă și așteaptă o ofertă de la un club din Anglia, Spania, Italia, Germania sau Franța, cele mai bune din Europa.

Dacă nu va primi o ofertă dintr-un campionat de top, acesta va lua în considerare abia atunci posibilitatea de a semna cu o echipă dintr-o ligă de rang secund.

Printre echipele cu care a fost asociat în ultima perioadă se numără și Genoa, club deținut de Dan Șucu. Cu toate acestea, Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație al clubului, a transmis că Genoa nu are în plan transferul sportivului.

„În acest moment, nu! Și am mai spus, că nu am de ce să mint. Aș fi ipocrit să spun că există vreun interes. Suntem aproape compleți. Din punctul de vedere al transferurilor”, a spus Răzvan Raț.

Sportivul român poate semna cu orice club și după încheierea perioadei de mercato, ceea ce înseamnă că revenirea lui pe teren poate fi amânată.

Până la un nou transfer, acesta se pregătește alături de Farul, echipa tatălui său. El respinge însă categoric varianta de a juca din nou la Ovidiu sau la un alt club din România.