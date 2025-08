Sport Dan Șucu și-a făcut dușmani în Italia. Omul de afaceri a fost dat în judecată







Dan Șucu are bătăi de cap din postura de patron al echipei italiene Genoa. Omul de afaceri a fost dat în judecată de Alberto Zangrillo, cel care a ocupat funcția de președinte al clubului din Serie A. Fostul oficial și fiul său au vrut să cumpere câte un abonament pentru a vedea partidele pe care genovezii le vor disputa în sezonul viitor în campionatul intern pe teren propriu.

Dar, au aflat că nu au voie pe stadion. După cum au speculat ziariștii din „Cizmă”, Zangrillo este căzut în dizgrație pentru că are legături cu vechii patroni ai formației Genoa.

În prezent, ocupă poziția de membru în Consiliul de Administrație al „Grifonului” și reprezintă firma A-Cap, creditorul celor de la 777 Partners. Adică entitatea comercială de la care Dan Șucu a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni.

„M-am simțit umilit, mi-a fost rușine pentru biata mea Genoa. Domnul Marco Trucco m-a invitat să-l urmez într-o cameră vizavi de intrarea în magazin și, odată ce am rămas singuri, mi-a spus: Clubul mi-a spus că sunteți persona non grata. Jurnaliștilor care m-au sunat le-am spus: De la cine ați auzit asta?. Răspunsul a fost surprinzător. De la managerul biroului de presă al lui Genoa. E greu să spun altceva, așa că am decis să depun o plângere”, a declarat fostul președinte pentru cei de la tuttomercatoweb.com.

El a spus că nu înțelege de ce este interzis și a amenințat că într-o zi ar putea chiar să devină proprietarul genovezilor. „De ce nu sunt binevenit? Ar trebui să-l întrebați pe patronul lui Genoa, Dan Șucu. Evident, sunt obligat să rămân fără abonament. Cine știe, poate într-o zi voi cumpăra Genoa”, a conchis fostul oficial.