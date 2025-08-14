Sport Ianis Hagi, despre căderea de la Rangers, noua șansă primită de la Mircea Lucescu și viitorul club la care va evolua







Ianis Hagi a descris, într-un interviu acordat gsp.ro, perioada dificilă de la Glasgow Rangers. El îi mulțumește lui Mircea Lucescu pentru convocările de la echipa națională, în ciuda statutului său la clubul scoțian. Hagi mai dezvăluie și de ce ezită să semneze, deocamdată, un nou contract. Fotbalistul vorbește și despre legătura specială dintre selecționer și tatăl său, Gheorghe Hagi, dar și despre drumul României spre Mondialul 2026.

Hagi recunoaște că încrederea necondiționată a selecționerului Mircea Lucescu l-a ținut aproape de echipa națională, în lunile în care evolua la echipa secundă a lui Rangers:

„Nu cred că exista antrenor pe lume care să mă cheme la fiecare acțiune, în situația mea de atunci. Nea Mircea iubește jucătorii dedicați. A avut încredere că pot face diferența”, a spus Ianis Hagi.

Exemplul cel mai puternic, spune tot el, a venit în toamna în care România a bătut Kosovo, în deplasare, și a învins Lituania, după un penalty scos de Ianis pe final: „Am intrat să-mi fac datoria față de nea Mircea. A fost modul meu de a răsplăti încrederea”, spune el.

Ianis Hagi a recunoscut că, în Scoția, a avut o cădere de formă, dar și-a revenit. Deși trecea prin această perioadă „la limită”, Hagi afirmă că presiunea îl activează:

„Când crește presiunea, mă simt mai în largul meu pe gazon. Probabil că selecționerul știa asta din felul în care mă pregăteam.”

Fotbalistul spune că s-a mobilizat și a respins ideea că numele „Hagi” i-a asigurat convocările: „Nea Mircea mi-a spus clar: te chem, dar depinzi de ce arăți când intri. M-am ținut între primii la indicatorii fizici la antrenamente și am încercat să câștig minutele prin ceea ce fac pe teren”

Hagi Jr. rememorează poveștile tatălui despre debutul precoce la națională, condusă atunci tot de Mircea Lucescu. Una dintre ele a ținut să o relateze:

„Tata îmi spunea cum marca împotriva lui Mircea Lucescu, cu ghetele primite de la el. (...) L-a ajutat, i-a dat banderola la 18–19 ani și, când îl prindea în campionat, îi dădea gol”, povestește Ianis.

Din perspectiva fotbalistului Ianis Hagi, cei doi antrenori împărtășesc aceeași atenție obsesivă la detalii: „De la felul cum scriu pe tablă până la corecțiile pe care le fac portarilor, chiar dacă privesc alt exercițiu. Se vede experiența de jucători și antrenori.”

Ianis a făcut o comparație între el și Gheorghe Hagi, la nivel de profil fotbalistic. A subliniat diferențele de stil de joc:

„Tata era mai mult spre atacant, bazat pe dribling și penetrare. Eu sunt mai altruist, caut pasa și îmi place să joc mijlocaș”, a explicat Ianis.

Despre viitoarea echipă, Ianis a spus că nu se grăbește: „Sunt în discuții. Nu forțez. Vreau un club și un antrenor la care să joc constant și pe stilul meu. Când voi simți că e decizia corectă, semnez”, a spus el.