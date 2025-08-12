Sport Ianis Hagi la Universitatea Craiova, transferul anului pregătit de Mihai Rotaru







La aproape trei luni după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi continuă să analizeze opțiunile disponibile pentru continuarea carierei sale în fotbal. Rămas liber de contract, mijlocașul român a fost vizat de mai multe cluburi, inclusiv din România.

După ce ofertele venite din partea Rapid București și FCSB au fost refuzate, o nouă variantă a apărut în peisajul fotbalistic intern. Surse apropiate clubului Universitatea Craiova indică faptul că Ianis Hagi a purtat o discuție cu Mihai Rotaru, finanțatorul formației din Bănie, în legătură cu o posibilă colaborare.

Deși Universitatea Craiova și-a exprimat în mod constant interesul pentru aducerea mijlocașului ofensiv, Hagi nu ar fi fost convins de perspectiva unui transfer în Oltenia. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, jucătorul s-a menținut pe poziția exprimată anterior, conform căreia ar fi dispus să joace în România, dar numai pentru Farul, echipa tatălui său.

Mai exact, mijlocașul ofensiv Ianis Hagi ar fi refuzat propunerea venită din partea Universității Craiova, potrivit informațiilor publicate de sport.ro. Deși clubul din Bănie și-a manifestat interesul pentru a-l transfera, jucătorul nu a fost atras de perspectiva unei reveniri în Liga 1 și a ales să nu evolueze pe stadionul „Ion Oblemenco”.

În prezent, Hagi se antrenează alături de echipa Farul Constanța, însă surse apropiate spun că nu este vorba despre o pregătire premergătoare unui transfer, ci doar o soluție temporară pentru menținerea formei fizice, în așteptarea unei oferte din străinătate.

Deși nu ia în calcul, cel puțin pentru moment, o revenire în campionatul intern, Ianis Hagi continuă să promoveze Superliga în rândul colegilor săi de breaslă. Mijlocașul român a oferit recent un punct de vedere favorabil despre fotbalul din România, influențând decizia unuia dintre jucătorii străini care activează în prezent în campionat.

Scoțianul Danny Armstrong, actualmente legitimat la Dinamo București, a declarat că a cerut părerea lui Ianis Hagi înainte de a semna cu formația din Capitală. Armstrong a explicat că sfaturile primite de la internaționalul român au avut un rol important în alegerea sa.

Acesta a descris Superliga drept o competiție intensă, cu un stil de joc tehnic, diferit față de cel cu care era obișnuit, dar consideră că se poate adapta și își dorește să se dezvolte în acest mediu.