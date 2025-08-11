Sport Surpriză pe piața transferurilor: Ianis Hagi, în atenția unei echipe celebre







La două luni după ce a părăsit Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) se află încă în postura de jucător liber, fără un nou angajament semnat. Mijlocașul român continuă să analizeze cu atenție ofertele, iar cea mai concretă vine în acest moment din Polonia, de la Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu.

Legia a manifestat un interes clar pentru serviciile „Prințului” și este gata să revină în cursa pentru transferul său. Totuși, negocierile nu sunt deloc simple.

Ianis Hagi cere un bonus de instalare în valoare de un milion de euro, sumă care inițial a fost refuzată de conducerea clubului polonez. Însă această situație ar putea evolua rapid în favoarea fotbalistului, după ce Legia este pe punctul să vândă un alt jucător important.

Este vorba despre Jan Ziolkowski, tânărul fundaș de 20 de ani, pentru care AS Roma a acceptat să plătească șase milioane de euro. Odată transferul finalizat și banii încasați, oficialii Legiei ar putea fi mai dispuși să accepte cererea lui Hagi privind prima de instalare. Potrivit surselor din presa poloneză, această mutare ar putea debloca negocierile și ar duce la un acord rapid.

În prezent, Ianis Hagi are o valoare de piață estimată la 1,5 milioane de euro, conform site-ului transfermarkt.com, ceea ce îl face un jucător accesibil pentru multe cluburi. Pe lângă Legia, și echipa turcă Kocaelispor, recent promovată în SuperLiga, îl urmărește atent, oferindu-i o altă opțiune de continuare a carierei.

Însă „Prințul” visează să evolueze într-un campionat mai puternic, iar agenții săi au încercat să-l plaseze și în Germania. Werder Bremen, club cu o tradiție importantă în Bundesliga, a fost printre formațiile la care a fost propus, însă răspunsul a fost unul negativ.

Conform unor surse, nemții nu au fost convinși de profilul lui Hagi și au decis să nu continue discuțiile.

Sezonul precedent, Werder Bremen a încheiat Bundesliga pe locul 8, având un lot evaluat la aproximativ 134 de milioane de euro. Cel mai valoros jucător al echipei este mijlocașul ofensiv Romano Schmid, cotat la 17 milioane de euro, poziție similară cu cea a lui Ianis Hagi, ceea ce poate fi un factor în decizia clubului de a nu se angaja în acest transfer.

Astfel, Ianis Hagi rămâne în căutarea următorului pas important în carieră, evaluând cu atenție ofertele primite, dar fiind decis să nu facă rabat de la condițiile sale financiare și sportive.