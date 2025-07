Sport Mihai Rotaru, despre ruptura de Andrei Ivan. Ce schimbare urmează







Mihai Rotaru, principalul acționar al Universității Craiova, a vorbit despre încetarea colaborării cu atacantul Andrei Ivan, în vârstă de 28 de ani. Rotaru a precizat că rezilierea contractului jucătorului era o chestiune formală, iar clubul a așteptat doar momentul potrivit pentru a aduce un înlocuitor.

Mihai Rotaru, explicații legate de plecarea lui Andrei Ivan

În prezent, lotul oltenilor are în atac fotbaliști precum Assad Al-Hamlawi, Jovan Markovic și David Barbu, dar conducerea continuă căutările pentru a întări postul de vârf. Mihai Rotaru a explicat că decizia a fost luată în interesul viitorului fotbalistului, pentru a-i oferi un nou început.

„A fost o decizie a clubului, credem că e mai bine pentru viitorul lui să-și dea un reset.Aveam în plan de la început această hotărâre, doar că nu acoperisem încă poziția de atacant, Assad Al-Hamlawi ajungând mai târziu. Când a fost el apt de joc, am decis să ne despărțim de Ivan. Important de spus e că el rămâne copilul Craiovei, e de la 15 ani la noi. Nu știu exact să vă spun unde pleacă, am auzit că are o ofertă din Grecia”, a declarat el, pentru Gazeta Sporturilor.

Clubul, în discuții pentru transferul unui nou atacant

În acest moment, clubul este în discuții pentru transferul unui nou atacant, având termen limită începutul lunii septembrie. Totodată, Rotaru a subliniat că orice jucător din lot este considerat important și că nu se discută momentan alte plecări, dar că în eventualitatea unor mutări suplimentare, clubul este pregătit să completeze echipa.

„Suntem în discuții să aducem alt atacant, vom vedea, avem timp până pe 7-8 septembrie. Poate mai pleacă jucători, și atunci vom fi nevoiți să mai aducem. Însă, cu încă un atacant, vom fi acoperiți, vom avea măcar dubluri pe toate posturile. Acum n-are rost să discutăm concret despre alte plecări. Oricine e în lotul Universității Craiova e un jucător important pentru noi”, a adăugat el.

Mihai Rotaru, planuri mari pentru viitorul clubului

După un sezon petrecut sub formă de împrumut la Adanaspor, în liga secundă din Turcia — echipă care între timp a retrogradat — Ivan s-a întors la Craiova. În actuala ediție de Superligă, apucase să bifeze două apariții: 88 de minute în meciul cu UTA și 14 minute împotriva celor de la FC Argeș, reușind să înscrie o dată, la Arad.

În total, Ivan a evoluat în 308 meciuri pentru Universitatea Craiova, reușind să înscrie de 72 de ori. De-a lungul carierei, a mai trecut pe la Sporting Pitești, FK Krasnodar (Rusia), Rapid Viena (Austria) și Adanaspor. La echipa națională a României a adunat 17 selecții și un gol.

Clubul din Bănie i-a mulțumit public jucătorului printr-un comunicat emoționant, în care a subliniat rolul important avut de Ivan în istoria recentă a echipei.

„Cariera lui Andrei se confundă cu ceea ce înseamnă Știința Craiova, echipa la care a visat dintotdeauna să joace. Și a făcut-o mândru, de foarte multe ori din postura de lider, reușind să marcheze de 72 de ori în 308 jocuri în tricoul alb-albastru. Drumurile noastre se despart astăzi, dar cu siguranță se vor mai intersecta în viitor. Până atunci, mulțumim Andrei pentru modul în care ai apărat blazonul clubului și îți dorim mult succes în următoarea ta aventură!”, se arată în mesajul transmis de club.

Ivan este acum liber de contract și urmează să își aleagă o nouă destinație. Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, fotbalistul ar avea o ofertă din Grecia.

Atacantul și-a luat rămas-bun de la echipă

Andrei Ivan și-a luat rămas-bun de la Universitatea Craiova printr-un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința față de club, suporteri și orașul care l-a format.

Atacantul în vârstă de 28 de ani a rememorat începuturile sale în Bănie, spunând că au trecut mai bine de zece ani de când a pășit pentru prima dată în vestiarul Universității, pe vremea când era „un copil cu vise mari și sufletul plin de speranță”. A mărturisit că aici s-a format ca om și ca jucător, iar experiențele trăite în tricoul alb-albastru l-au marcat profund.

Ivan a vorbit despre debutul în Liga 1, despre golurile care i-au adus bucurie și despre momentele dificile, presiunea și greutățile pe care le-a înfruntat, dar pe care nu le-a lăsat să-l doboare. A subliniat că dragostea pentru echipă a fost mereu sinceră și necondiționată, iar devotamentul său a fost total, atât în antrenamente, cât și în meciuri.

Despărțirea de Universitatea Craiova nu a fost una dorită, a explicat el, ci impusă de context și de deciziile inevitabile ale vieții. Cu toate acestea, spune că pleacă cu capul sus și cu sufletul plin de recunoștință, atât pentru cei care l-au sprijinit, cât și pentru cei care l-au criticat, considerând că toți au contribuit la maturizarea sa.

„Craiova înseamnă pentru mine: familie, prieteni, copilărie, formare, luptă, vis. Nu am să uit niciodată primele emoții din vestiar, primele scandări din tribune, primele goluri pe Oblemenco… Sunt amintiri pe care nimeni nu mi le poate lua”, a spus el.

Mesaj pentru suporteri

De asemenea, Andrei Ivan a avut un mesaj și pentru suporteri.

„Mulțumesc suporterilor care au fost mereu acolo, la bine și la greu. Voi ați fost și rămâneți sufletul acestei echipe. Mulțumesc orașului care m-a crescut și care m-a făcut ceea ce sunt astăzi. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar știu un lucru: indiferent unde voi merge, voi purta cu mine, mereu, Craiova în inimă. Cu respect, durere, dar și cu mândrie, Andrei Ivan. Te iubesc, Craiova!”, a încheiat el.