Sport Andrei Ivan, apariție neașteptată în timp ce Craiova remiza cu CFR Cluj







În timp ce Universitatea Craiova remiza în Bănie cu CFR Cluj, 2-2, Andrei Ivan a apărut mascat pe portalul steroslots.ro, o platformă agregatoare pentru multiple casinouri online și gazdă pe chaturi pentru discuții legate de pariuri sportive.

Andrei Ivan, caterincă pe live în timpul meciului

Fotbalistul a uitat de Universitatea Craiova și CFR Cluj și a fost în direct cu cei de la Stero, Mitză, Xbraker și Sorin, care au rolul să întrețină atmosfera și să atragă cât mai mulți jucători spre casinoul online.

Live-ul în cauză s-a derulat sâmbătă, pe 10 mai, suprapus exact peste meciul Craiova – CFR Cluj 2-2, remiza care a adus matematic titlul celor de la FCSB. Ivan și-a făcut apariția pe live cu o perucă verde, ochelari și șapcă.

Ivan și-a distorsionat și vocea în timpul scurtului dialog live. Fotbalistul a făcut haz de necaz cu Mitză, Xbraker și Sorin și a fost întrebat dacă va fi transferat la FCSB.

„Sorin: Hai să te prezint la echipă! Cu cine faci echipă azi! Oficial, vi-l prezint pe coechipierul meu de astăzi. Vorbește doar engleză.

Ivan: Yes, of course!

Sorin: How are you?

Ivan: Very good!

Sorin: De unde vii?

Ivan: From Romania, but...

Mitză: From Moreni.

Sorin: Știi ce zic băieții din chat?

Ivan: What?

Sorin: Că te transferi la FCSB! E adevărat?

Ivan: I don’t understand what you mean…

Sorin: Băi, vezi că trebuie să câștigăm azi!

Ivan: Dacă nu câștigăm, trag în tine și eu!”, e dialogul dintre ei.

Riscă să aibă probleme

Din cauza acestui live, fotbalistul ar putea avea probleme. Motivele sunt:

promovarea involuntară a unui produs Cashpot în contextul în care Betano este sponsorul oficial al Universității Craiova, unde e legitimat Ivan

apariția lui cu tente incognito poate ridica semne de întrebare vizavi de prezența lui mascată într-o zonă sensibilă, conexată și cu pariurile sportive.

Betano este sponsorul Universității Craiova din 2017 și a vărsat anual în bugetul juveților circa 1,1 milioane euro. Compania elenă își va încheia însă colaborarea cu oltenii la finalul acestui sezon, când noul partener va deveni Superbet.

„Ivan știa foarte bine la ce se expune prin această apariție și de aceea a căutat să fie cât mai acoperit”, a comentat pentru GSP o sursă la curent cu gluma făcută de fotbalist.

Cum se apără Andrei Ivan

După ce au apărut mai multe poze din timpul live-ului, Andrei Ivan a declarat că nu are nicio treabă cu casinourile și că a fost o chestie de caterincă.

„Sunt prietenii mei, am fost acolo să le duc tricourile, am stat să văd prima repriză a meciului, după care am plecat. N-am nicio treabă cu casinourile. A fost doar o chestie de caterincă! Acum chiar nu mai pot sta alături de niște amici?

Cu Xbraker am și filmat în urmă cu ceva timp pentru vlogul lui. Nu mă interesează ce se poate discuta în jurul acestui moment. N-am intrat în viața mea într-un casino, nici nu voi intra vreodată. Am doi copii acasă și mă interesează doar familia!”, a spus fotbalistul.

Întrebat dacă poate fi o problemă că a apărut pe o sesiune de casino Cashpot, în timp ce U Craiova are parteneriat cu Betano, Ivan s-a apărat: „Mă scuzați, dar eu sunt încă sub contract cu Adana până la sfârșitul lunii, abia atunci revin la Universitatea! Și, oricum, habar n-aveam ce se derulează pe casino, am intrat doar ca să glumim puțin!”.